'부실 밥상 논란' 김나영, 혼자 먹을 땐 이 정도..소고기→파스타 '든든'

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김나영이 혼밥 콘텐츠를 통해 자신의 식사 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

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16일 김나영의 유튜브 채널에는 '김나영의 혼밥 모음집. 같이 밥 먹으면서 이런 얘기 저런 얘기 같이 나눠요'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김나영은 혼밥을 통해 건강을 챙기는 일상을 공개했다. 그는 "여름을 맞이해서 기력이 많이 딸려서 밥을 잘 먹어보려고 한다"며 혼밥 콘텐츠를 시작한 이유를 밝혔다.

김나영은 소고기 안심과 막국수, 김치를 먹으며 식사를 챙겼다. 그는 "제 목표는 이걸 찍으면서 혼자 있을 때도 밥을 잘 먹는 것"이라며 "체력을 키우는 거다. 요즘 일부러 운동을 많이 한다"고 말했다. 다음날도 김나영은 브라타 치즈가 올라간 토마토 스파게티를 먹으며 든든하게 식사를 챙겼다.

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한편 김나영은 앞서 가족들을 위해 준비한 음식의 양이 적어 보인다는 이유로 '부실 밥상' 논란에 휩싸인 바 있다.

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이에 대해 김나영은 "그동안 밥 양 논란이 조금 있었다. 그런데 그게 실제로 보면 절대 적은 양이 아니었다. 화면에 되게 적게 보였던 것 같다"며 억울함을 토로했다. 또한 "우리 가족들은 충분히 배부르다. 그런데 요리를 많이 하는 날 꼭 남는다. 음식이 남으면 너무 마음이 아프다"고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com