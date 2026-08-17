'시각장애 4급' 송승환 "시력 잃고 귀도 슬슬 안 들려, 눈 나빠지면 예민해질 줄"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송승환이 시력 저하 이후 찾아온 또 다른 변화를 언급했다.

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14일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에서는 가수 김종진이 출연했다.

김종진은 "제가 어릴 때 장난치다가 왼쪽 고막이 터졌다. 어릴 때 좀 장난꾸러기여서 세네 살 때 황금박쥐를 보고 쌀뒤주 위에 올라가서 귀후비개를 양쪽에 꽂고 뛰어내렸는데 잘못 떨어졌다. 그 다음부터 왼쪽 귀가 (안 들린다)"며 "말하는 건 잘 안 들린다. 이쪽으로는 전화를 못 받는다. 근데 저음과 고음은 잘 들린다"고 밝혔다.

송승환은 "한쪽 귀가 아예 안 들리냐"고 놀랐고 김종진은 "형님도 시력을 잃으면서부터는 귀나 코 같은 게 발달하지 않냐"고 물었다. 이에 송승환은 "다들 눈이 나빠지면 귀가 예민해질 거라 했는데 나이가 들어서 그런지 눈이 안 보이면서 귀도 슬슬 안 들리더라"라며 웃었다. 그러자 김종진은 "코가 발달했을 거 같아서 향수 엄청 뿌리고 왔는데"라고 농담하며 분위기를 풀었다.

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한편, 송승환은 2018 평창동계올림픽 개·폐회식 총감독을 마친 직후 시각장애 4급 판정을 받았다. 망막색소변성증과 황반변성 탓 시력 저하가 찾아온 송승환은 "치료 방법이 없어 더 좋아질 수는 없지만 비교적 나빠지지 않고 유지 중이다. 지금은 사물의 형체만 보이지만 안 보이는 것에 많이 익숙해졌다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com