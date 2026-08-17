유혜정, 이별 후 악재까지 덮쳤다...결국 눈물 "딸도 내가 무너질까 봐 걱정"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 유혜정이 연이은 악재에 눈물을 터뜨렸다.

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16일 유혜정 모녀의 유튜브 채널에서는 '우리 여행 절대 따라하지 마세요(ft. 인천 여행)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

유혜정은 "어쩜 이렇게 계속 안 좋은 일들이 끊이지 않고 일어날까"라며 "차 엔진이 문제가 생겨서 3일 만에 받았다. 일주일도 안 돼서 차 배터리에 문제가 있어서 3~4일 있다가 또 차를 받았다. 괜찮아질까 했는데 TV가 고장났다. TV에 귀신이 붙은 줄 알았다. 새벽에 끄고 잤는데 계속 꺼졌다 켜졌다 반복하다 결국 고장났다"고 털어놨다.

유혜정은 "차 고장 나고 TV도 고장 나니까 너무 우울하더라. 일요일인데 바람 쐬고 맛있는 거 먹으러 가자 해서 영종도를 가고 있다. 안 좋은 일도 훌훌 털고 다음주를 기분 좋게 맞이하기 위해서"라고 딸 서규원과 인천 나들이를 떠났다.

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딸이 잠시 자리를 비운 사이 유혜정은 우울했던 진짜 이유를 고백했다. 유혜정은 "제가 아까 출발할 때 차가 고장난 것만 얘기했는데 사실 짱아(반려견)가 떠났다. 짱아가 떠나고 며칠 뒤에 계속 차도 아프고 차가 렉카에 실려갈 때 짱아 생각이 나더라. 그때 울었는데 규원이는 제가 짱아가 떠나고 나면 무너질까 봐 너무 걱정한다. 그래서 이렇게 쉬는 날도 저 위로해준다고 나가자고 하는 거다"라며 눈물을 쏟았다.

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유혜정은 "어제 꿈에 노란 나비가 저랑 규원이 곁에서 떠나질 않는 거다. 그 꿈을 아침에 애기했더니 '우리 오늘 나가서 즐겁게 시간 보내고 오자. 짱아도 그걸 바랄 거야'라고 해서 나왔다. 그래서 요즘 멘탈을 잡기가 힘들다"며 "마루에서 다같이 자고 있었는데 제 품에서 마지막 모든 기운까지 우리한테 다 빼내는 모습 보여주고 너무 평온하게 내 품에 안겨서, 규원이 옆에서 갔다. 규원이는 제가 자꾸 우는 게 스트레스인가보다. 규원이 없을 때 이렇게 짧게나마 소식을 전하려고 켰다"고 털어놨다.

딸이 들어오자 "제가 운 거 보면 화낸다"며 급히 눈물을 닦은 유혜정. 유혜정은 딸과 태연하게 대화하며 마음을 추슬렀다.

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wjlee@sportschosun.com