"폭염인데 반려견을 마당에만…" 황정음, 한 달만 일상 공개했다가 뜻밖의 논란

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황정음이 뜻밖의 논란에 휘말렸다.

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12일 황정음의 유튜브 채널에서는 '초간단 갈비찜&토닉워터 깍두기로 집밥 차린 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

한 달 만에 집에서 보내는 일상을 공개한 황정음은 갈비찜, 깍두기로 집밥을 차리기로 했다. 황정음이 요리를 하는 동안 주방과 연결된 마당에서 반려견 두 마리는 누워서 휴식을 취하고 있었다. 황정음이 요리를 하고 제작진과 식사를 하는 내내 반려견들은 마당에 있는 듯한 모습이었다.

이에 일부 네티즌들은 폭염 속 반려견들을 마당에서만 지내게 한 것이 아니냐며 우려를 나타냈다. 올해 서울에는 연일 폭염특보가 내려진 만큼, 무더운 날씨에 반려견들이 야외에 머무는 모습이 걱정된다는 반응이었다.

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네티즌들은 "이 더운 날에 강아지들 밖에만 두시는 거 아니겠죠?", "강아지들은 밖에만 있나보다", "강아지들 마당개로 기르는 거였냐. 불쌍한 아이들 이 더위에 어쩜 밖에서..돈 많으시니 마당개로 키우실 거면 요즘 에어컨 나오는 강아지집도 많으니 그거라도 사주시라", "강아지 더운데 마당에 있는 거 불쌍하다" 등의 댓글을 남기며 반려견들을 걱정했다.

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하지만 "아이도 개도 각자 사는 방식이 있는 것", "집안에 있는 개보다 마당에서 자유롭게 뛰어다니는 아이들이 더 행복할 것", "개는 넓은 마당이 더 좋다" 등 황정음의 양육 방식이 문제될 것 없다는 반응도 있다.

한편, 황정음은 지난달 유튜브를 통해 안락사 위기였던 두 반려견을 구조해 키우고 있다고 밝힌 바 있다. 당시 제작진은 "마당에서 풀어놓고 키우는 이유가 있냐"고 물었고 황정음은 "얘네 행복하라고. 묶어두면 난리 난다. 늑대 울음소리 낸다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com