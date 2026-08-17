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'77kg→68kg' 랄랄, 확 달라진 수영복 핏..'파격 핫핑크'로 시선집중

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'77kg→68kg' 랄랄, 확 달라진 수영복 핏..'파격 핫핑크'로 시선집중

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 겸 크리에이터 랄랄이 9kg 감량 후 수영복 몸매를 공개했다.

16일 랄랄의 유튜브 채널에는 '감정기복 미친 브이로그 (물벼락,탈색,주식)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

랄랄은 잔뜩 지친 기색을 보이며 "아무래도 주식 하락장 우울증에 걸린 것 같다. 아침에 주식을 확인했을 때 좌절감을 겪은 증후군이다. 나아질 기미가 안 보인다"라면서 "다이어트까지 하니까 왜 이렇게 살아야 하는지 모르겠다"라고 토로했다. 울적한 마음을 달래기 위해 랄랄은 결국 탈색을 하며 기분 전환에 나섰고, 이후 계곡으로 떠나 물놀이도 즐겼다.

'77kg→68kg' 랄랄, 확 달라진 수영복 핏..'파격 핫핑크'로 시선집중

특히 랄랄은 다소 과감한 핑크빛 홀터넥 수영복을 입어 눈길을 끌었다. 최근 77kg에서 68kg까지 9kg를 감량했다고 밝혔기 때문. 올해 초 체중이 한창 늘었을 당시 공개했던 수영복 핏과 비교하면 확연히 달라진 모습. 탈색한 헤어스타일과 강렬한 색감의 수영복이 더해져 계곡에서 단연 눈에 띄었다.

한층 슬림해진 랄랄은 입수 전 "살 빠지게 해달라"라며 다시금 다이어트 의지를 드러내기도 했다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다. 개인 유튜브 채널을 운영 중이며 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약하고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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