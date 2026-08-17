'77kg→68kg' 랄랄, 확 달라진 수영복 핏..'파격 핫핑크'로 시선집중

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 겸 크리에이터 랄랄이 9kg 감량 후 수영복 몸매를 공개했다.

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16일 랄랄의 유튜브 채널에는 '감정기복 미친 브이로그 (물벼락,탈색,주식)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

랄랄은 잔뜩 지친 기색을 보이며 "아무래도 주식 하락장 우울증에 걸린 것 같다. 아침에 주식을 확인했을 때 좌절감을 겪은 증후군이다. 나아질 기미가 안 보인다"라면서 "다이어트까지 하니까 왜 이렇게 살아야 하는지 모르겠다"라고 토로했다. 울적한 마음을 달래기 위해 랄랄은 결국 탈색을 하며 기분 전환에 나섰고, 이후 계곡으로 떠나 물놀이도 즐겼다.

특히 랄랄은 다소 과감한 핑크빛 홀터넥 수영복을 입어 눈길을 끌었다. 최근 77kg에서 68kg까지 9kg를 감량했다고 밝혔기 때문. 올해 초 체중이 한창 늘었을 당시 공개했던 수영복 핏과 비교하면 확연히 달라진 모습. 탈색한 헤어스타일과 강렬한 색감의 수영복이 더해져 계곡에서 단연 눈에 띄었다.

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한층 슬림해진 랄랄은 입수 전 "살 빠지게 해달라"라며 다시금 다이어트 의지를 드러내기도 했다.

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한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다. 개인 유튜브 채널을 운영 중이며 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약하고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com