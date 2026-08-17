BTS=룰 메이커…하이브 간 그래미, 소 잃고 외양간 고치기 통할까[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 전세계 음악시장 '룰 메이커'로 우뚝 섰다.

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빌보드는 최근 미국 그래미 어워즈의 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스(이하 아시안 팝)' 부문 신설 논란과 관련한 하비 메이슨 주니어 최고경영자(CEO)의 성명을 보도했다.

메이슨은 "우리 의도와 무관하게 일부 아티스트들이 (아시안 팝) 부문이 자신들이 힘들게 만든 음악을 대변하지 못한다고 느낀다는 점이 분명해 졌다. 음악인 출신으로 이를 가슴 깊이 받아들인다. 뮤지션들이 진정으로 존중받는다고 느낄 수 있도록 노력할 것이다. 이제는 그래미 시상 부문이 100개를 넘어선 만큼 우리의 노력을 어떻게 발전시킬 수 있을지 고민할 시점"이라고 밝혔다.

이 발언과 관련, 빌보드는 그래미 어워즈를 주관하는 레코딩 아카데미가 내년 시상식부터 아시안 팝 부문을 재편할 수 있다고 봤다.

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실제 레코딩 아카데미는 메이슨 CEO를 비롯한 각 조직 리더가 방탄소년단 소속사인 하이브를 비롯하 K팝 J팝 C팝 인도 등을 대표하는 음악가, 레이블, 매니저를 만나 대화를 나눴다. 또 아시안 음악을 존중하고 정확하게 기리는 것을 목표로 전체 이사회와 후보선정위원회 등을 소집해 아시안 팝 부문에 대한 별도의 자문 작업을 진행했다.

사진출처=빅히트뮤직

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이번 레코딩 아카데미의 성명 발표는 사실상 방탄소년단에 대한 백기투항이라 할 수 있다.

그래미 어워즈는 6월 한국 중국 일본 등 아시아권 음악을 구분해 아시안 팝 부문을 신설한다고 발표했다. 이에 방탄소년단은 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있길 바란다"며 보이콧을 선언했다.

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그동안 그래미 어워즈는 비영어권 아티스트를 본상에서 배제하고 특정 장르 카테고리로 격리시키며 차별 논란에 휘말려 왔다. 그런데 이번에 방탄소년단이 출품 거부라는 초강수를 두자 '재검토', '의견 수렴'을 외치며 소속사까지 방문한 것은 콧대 높은 그래미 어워즈의 자존심이 꺾인 큰 사건이다. 글로벌 시청률과 흥행, 시상식의 권위를 유지하기 위해서는 방탄소년단을 비롯한 K팝을 내려놓을 수 없다는 걸 스스로 인정한 셈이다.

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이로써 방탄소년단은 단순한 '참가자'가 아닌, 시상식의 규칙 자체를 바꾸는 '룰 메이커'라는 사실을 상징적으로 보여줬다. 이번 사태로 그래미 어워즈는 '세계 최고 권위의 음악 시상식'이라는 명성과 공정성에는 이미 상처가 났다. 과연 그래미 어워즈의 '소 잃고 외양간 고치기'가 통할지 귀추가 주목되고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com