첫째 중환자실 갔는데..아내, 출산 60일 만에 둘째 계획 "몸 부서져도 갖고파" ('결혼지옥')

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[스포츠조선 이게은기자] 첫째가 신생아 중환자실에 입원한 가운데, 아내가 출산 60일 만에 둘째를 원하는 사연이 공개된다.

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8월 17일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 181회에서는 원인을 알 수 없는 무호흡증으로 신생아 중환자실에 입원한 아이와 감당할 수 없는 고통을 겪고 있는 '60일 부부'의 사연이 그려진다. '60일 부부'는 출산 후 하루아침에 모든 것이 달라졌다며 오은영 박사를 찾았다는데. '60일 부부'와 아이에게는 무슨 일이 있었던 것일까.

이날 '60일 부부' 아내는 "제 몸이 어떻게 되든 상관없다. 몸이 부서지더라도 지금 당장 아이를 갖고 싶다"라고 절박한 마음을 드러낸다. 이에 남편은 아내가 출산 후 보름이 채 되지 않았을 때부터 둘째 이야기를 꺼냈다고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 한다. 남편은 "지금 아내의 몸으로 아이를 낳고 키우는 것은 불가능하다. 둘 다 잘못될 수도 있지 않느냐"라며 둘째 임신보다 치료와 회복이 먼저라고 만류한다.

이에 아내는 중환자실에 있는 아이에게 "미안하지만 동생이 생길 때까지만 버텨줄래?"라고 부탁했다고 밝혀 안타까움을 자아내는데. 제왕절개 후 계획 임신까지는 충분한 회복 기간이 필요하다는 의료진의 권고에도 아내는 기다려야 하는 기간을 줄여달라며 눈물로 호소했다고. 대체 아내가 이토록 간절하게 둘째를 갖고자 하는 이유는 무엇일까.

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그런가 하면, 이날 관찰 카메라에는 아내와 가족들 앞에서 침착함을 유지하던 남편이 홀로 남은 순간 끝내 무너지는 모습이 포착돼 눈길을 끈다. 묵묵히 젖병을 씻던 남편은 그동안 참아왔던 눈물을 터뜨리고, 무려 30분 동안 울음을 멈추지 못하는데. 이에 오은영 박사는 '60일 부부'에게 우려 섞인 뜻밖의 조언을 건네 모두를 놀라게 한다는데.

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그런 가운데 '결혼 지옥' 제작진에게 '60일 부부' 아내의 다급한 메시지가 도착한다. 대체 이들 부부에게는 무슨 일이 벌어진 것일까. '60일 부부'의 안타까운 사연은 8월 17일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 확인할 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com