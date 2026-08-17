첫째 신생아 중환자실 있는데…출산 보름만 둘째 임신 계획 세운 아내, 오열 남편('결혼지옥')

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[스포츠조선 백지은 기자] 안타까운 사연을 가진 부부의 사연이 공개된다.

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MBC '오은영 리포트-결혼지옥(이하 결혼지옥)'에서는 원인을 알 수 없는 무호흡증으로 신생아 중환자실에 입원한 아이를 둔 '60일 부부'의 이야기가 공개된다.

아내는 "제 몸이 어떻게 되든 상관없다. 몸이 부서지더라도 지금 당장 아이를 갖고 싶다"라고 절박한 마음을 드러낸다. 중환자실에 있는 아이에게도 "미안하지만 동생이 생길 때까지만 버텨줄래"라고 부탁했다고.

남편은 제왕절개 후 임신까지는 충분한 회복 기간이 필요하다는 의료진의 권고에도 아내가 출산 후 보름이 되지 않았을 때부터 둘째 임신 계획을 세웠다고 말한다. 남편은 "둘 다 잘못될 수도 있다"며 둘째 임신보다 치료와 회복이 먼저라고 만류한다.

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이에 오은영 박사는 '60일 부부'에게 뜻밖의 조언을 건네 모두를 놀라게 한다. 그런 가운데 '결혼 지옥' 제작진에게 '60일 부부' 아내의 다급한 메시지가 도착한다. 대체 이들 부부에게는 무슨 일이 벌어진 것일까. 방송은 17일 오후 9시.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com