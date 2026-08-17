[공식] 원어스 서호, 육군 현역 만기 전역...5인 완전체 활동 시동

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 원어스(ONEUS) 서호가 군복무를 마친 후 팬들 곁으로 돌아왔다.

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소속사 비웨이브 엔터테인먼트에 따르면 서호는 지난 16일 육군 현역 만기 전역했다.

서호의 합류로 원어스는 5인 완전체 활동에 본격적인 시동을 걸 예정이다. 앞서 '2026 ONEUS WORLD TOUR 'FULL MOON'(2026 원어스 월드 투어 '풀 문')' 개최 소식을 전하고 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 모았던 만큼, 다섯 멤버가 함께 펼칠 무대를 향해 벌써부터 기대가 모이고 있다.

서호는 그간 다양한 음악을 통해 탄탄한 음악적 역량을 증명한 바 있다. 특히 솔로 싱글 'Hatchling(해츨링)'으로는 청량한 보컬을 과시하며 확장된 장르 스펙트럼을 입증한 것은 물론, 응원의 메시지를 건네며 리스너들에게 깊은 인상을 남기기도 했다.

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팬들의 열띤 반응 속 복귀를 알리며 앞으로의 활동에 궁금증을 더하고 있는 서호. 음악을 비롯해 공연과 방송 등 여러 분야에서 꾸준하게 활약을 보여주고 있는 원어스인 만큼, 막강한 완전체 시너지를 발휘할 이들의 행보를 향해 귀추가 주목된다.

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한편, 서호가 속한 원어스는 국내외를 넘나드는 활발한 활동을 이어갈 계획이다.

joyjoy90@sportschosun.com