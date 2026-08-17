빅뱅 세트장서 포착된 흰 두건남 정체는…

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅이 신곡 발매를 이틀 앞두고 티저 이미지를 추가 공개했다.

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YG엔터테인먼트는 17일 공식 SNS에 '[빅] 티저 포토'를 게재했다.

이번 티저는 낯선 공간과 의미심장한 오브제를 배경으로 멤버별 특색을 한층 선명하게 담아냈다. 태양은 캐치한 헤어스타일과 스타일리시한 포즈로 독보적인 존재감을 드러냈다. 지드래곤은 특유의 아이코닉하고 트렌디한 착장으로 감각적인 아우라를 뽐냈다. 대성은 시크한 표정과 깊이 있는 표정 연기로 자신만의 매력을 발산했다. 여기에 3단 케이크 모형과 흰 두건을 쓴 정체불명의 인물 등 이색적인 장치들이 곳곳에 배치돼 신곡에 대한 궁금증을 끌어올렸다.

빅뱅은 데뷔 20주년 기념일인 19일 오후 6시 새 디지털 싱글 '빅'을 발매한다. 이후 빅뱅은 21~23일 고양을 시작으로 북미 유럽 오세아니아 아시아 등 전세계 19개 도시에서 총 33회에 걸쳐 월드투어 'XX : 코스모스'를 개최한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com