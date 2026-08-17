DJ DOC, 11월 15년만 컴백…'불화' 김창열 합류하나[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 DJ DOC가 돌아온다.

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이하늘은 16일 자신의 채널에 'DJ DOC 11월, 15년 만에 드디어 싱글 앨범 나온다!'라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 이하늘은 "11월 DJ DOC 15년 만에 싱글 나온다"라고 밝혔다.

그는 "DJ DOC 음악은 우리밖에 못한다. 아무도 못한다. 관심 없어도 된다. 요즘 잘하는 유명 K팝 가수들도 우리 스타일은 못한다. 우리도 그 친구들이 하는 스타일은 당연히 못한다. 다만 옛날 레어템이다. 영포티, 영피프티, '나이 먹은 사람은 뒤로 빠져라' 혐오하는 사람 말고 나이 먹어도 좋은 음악 할 수 있다는 거 들려드리겠다"라고 강조했다.

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이하늘의 컴백 선언에 팬들은 반색했다. 다만 김창열까지 포함된 완전체 컴백일지, 이하늘과 정재용 2인 체제의 컴백일지가 불투명하다. 이하늘과 김창열은 오랜 불화를 이어왔기 때문이다.

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이하늘은 2021년 친동생 이현배가 사망한 것이 김창열 때문이라며 분노했다. 김창열이 제주도 게스트 하우스 사업 투자 약속을 지키지 않아 이현배가 생활고를 겪었고, 배달 아르바이트를 하다 당한 교통사고 후유증으로 사망했다는 것. 이후 이하늘은 김창열의 계정에 "내 동생은 네가 죽인 것"이라는 댓글을 남기고, 김창열 저격 방송을 하는 등 분노를 쏟아냈다. DJ DOC는 2024년 정재용이 모친상을 당하자 한 자리에 모이며 화해하는 듯 했다. 그러나 화해 무드도 잠시. 이하늘과 정재용이 김창열 없이 연말 공연을 진행하고, 이하늘은 DJ DOC 음악에 김창열의 기여도가 거의 없었다는 등의 발언을 하며 DJ DOC 불화설이 재점화 됐다.

DJ DOC는 1994년 데뷔, '슈퍼맨의 비애' '여름 이야기' '머피의 법칙' '나 이런 사람이야' '런 투 유' 등 수많은 히트곡을 발표하며 사랑받았던 팀이다. 이들만의 독창적인 음악을 다시 한번 만날 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com