"임영웅, 나한테 연애 상담 요청해"…조째즈, 톱스타들과 친분 깜짝 폭로

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 조째즈가 임영웅의 연애 상담에 대해 언급한다.

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오늘(17일) 오후 9시 30분 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '인생의 갈림길' 특집으로 꾸며지는 가운데, 히트곡 '모르시나요'로 인생 역전에 성공한 조째즈가 게스트로 출연해 진솔한 이야기를 풀어놓는다.

이날 조째즈는 자신이 운영하는 바의 단골이었던 배우 주지훈, 남주혁, 가수 임영웅과의 두터운 친분을 자랑해 눈길을 끌었다. 특히 그는 톱스타들 사이에서 '공감 요정'으로 통한다며, 최근에는 임영웅이 자신에게 연애 상담을 요청해왔다고 깜짝 고백해 현장을 동요케 했다.

평소 사랑꾼으로 알려진 조째즈는 아내를 향한 애정도 드러낸다. 아내가 요리를 해줘도 '맛있다'는 표현을 잘하지 못한다는 남편 관객의 고민을 듣고 자신만의 해결책을 제시한다.

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마흔 살에 가수의 꿈을 이룬 경험을 바탕으로 현실적인 조언도 건넨다. 춤으로 성공할 자신은 있지만 주변의 부정적인 시선 때문에 고민이라는 관객에게 자신의 경험을 들려주며 응원의 메시지를 전한다.

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조째즈는 가수 데뷔 전 주변의 조언 때문에 흔들렸던 순간도 털어놓는다. 과거 출연한 방송에서 서장훈에게 들었던 말이 큰 영향을 줬다고 밝히며 당시 사연을 공개한다. 이후 가수로 데뷔한 뒤 다시 만난 서장훈과 어떤 대화를 나눴는지도 방송에서 공개될 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com