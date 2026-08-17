'레이디제인♥' 임현태, 500만원 시작한 주식→5000만원 됐다.."수익률 상위 3% 찍어" ('동상2')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 임현태가 주식 투자로 수익률 상위 3%에 들었던 자신만의 비법을 공개한다.

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17일 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')측은 '임현태, 주식 투자로 원금 10배 수익 벌 수 있었던 비법 대공개'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

임현태는 노트북, 태블릿PC, 핸드폰 2개로 주식 차트를 살피는 모습을 보였다. 그는 "주식을 500만원부터 시작했는데, 5000만원까지 수익이 불어났다"라고 밝혔고, 스튜디오에서는 "원금의 10배?", "재주가 있네" 등의 반응이 쏟아졌다.

또 임현태는 한때 증권사 수익률 상위 3%도 찍었다면서, 결혼 후 수입 확보를 위해 본격적으로 주식을 시작했다고 전했다. 그는 "책도 많이 읽었다. 저만의 비법이 있고 열심히 하고 있다"라며 900% 수익 비법 공개를 예고해 궁금증을 더했다. 레이디제인, 임현태 부부가 출연하는 '동상이몽2'는 오는 18일 오후 10시 40분 전파를 탄다.

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한편 레이디제인은 2023년 10세 연하 임현태와 결혼했으며 슬하에 쌍둥이 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com