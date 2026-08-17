전현무, '현금 300억설' 무색한 짠돌이 폭로…"회식비 한 번도 안 내"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 전현무가 회식비를 내지 않는다는 동료들의 폭로에 진땀을 뺐다.

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16일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 엄지인, 김진웅, 이상철이 방송인이자 역사 스토리텔러인 썬킴과 함께 전주를 찾는 모습이 그려졌다.

이날 피순대국밥을 먹던 썬킴은 전현무와 함께 출연 중인 JTBC '톡파원 25시' 이야기를 꺼내다 그의 남다른 '짠돌이 면모'를 폭로했다.

썬킴은 "전현무 씨와 '톡파원 25시'를 같이 하는데 회식비를 낸 적이 한 번도 없다"며 "가끔 이찬원 씨가 쏜다. 막내인데"라고 말했다.

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'톡파원 25시'에서 막내인 이찬원이 오히려 회식비를 계산한다는 이야기에 양준혁까지 가세했다. 양준혁이 "프로그램을 몇 개나 하는데 좀 쏴라"고 타박하자 전현무는 "찬원이가 돈이 많다. 나보다 부자다"라며 능청스럽게 받아쳤다.

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전현무와 KBS 아나운서 시절부터 인연을 이어온 엄지인의 추가 폭로도 이어졌다.

엄지인은 "전현무가 KBS에 있을 때도 짠돌이로 유명했다"며 "후배한테 한 푼도 안 쓰고 아끼고 모으기만 했다"고 과거를 떠올렸다.

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이에 전현무도 자신의 남다른 절약 습관을 부인하지 않았다. 그는 과거 해외 촬영을 가면 면세점을 좋아했다면서도 주로 어머니와 당시 여자친구에게 줄 선물을 구입했다고 회상했다. 전현무는 "엄마 거, 여자친구 거 옛날에 유행했던 갈색병 사고 그랬다"고 말했다.

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한편 전현무는 방송가에서 꾸준히 '재산설'이 따라다닐 만큼 왕성하게 활동해 온 대표적인 다작 MC다.

지난 3월 방송된 MBN·채널S '전현무계획3'에서는 양세형이 전현무에게 "형 통장에 현금 300억이 있는 걸로 아는데"라고 말해 화제가 되기도 했다. 당시 전현무는 이를 인정하거나 구체적인 재산 규모를 밝히는 대신 "세형이가 재테크를 잘한다"며 화제를 돌려 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com