"50세에 양갈래 소화"…'활동 중단' 윤손하, 세월 역행한 동안 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤손하가 세월을 비껴간 듯한 동안 미모로 눈길을 끌었다.

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윤손하는 16일 자신의 SNS를 통해 영화 '오디세이(The Odyssey)'를 관람한 근황을 전하며 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 지인과 함께 극장을 찾은 윤손하의 모습이 담겼다. 모자를 눌러쓰고 편안한 차림으로 나들이에 나선 윤손하는 화장기 짙지 않은 자연스러운 모습에도 변함없는 미모를 자랑했다.

특히 1975년생으로 만 50세인 윤손하는 나이가 믿기지 않는 동안 외모로 시선을 사로잡았다. 긴 머리를 양 갈래로 땋은 헤어스타일과 캐주얼한 패션까지 자연스럽게 소화하며 한층 어려 보이는 분위기를 자아냈다.

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또 다른 사진에서는 흰색 상의에 베이지색 팬츠, 핑크색 운동화를 매치한 채 지인과 다정하게 포즈를 취했다. 활짝 웃는 모습에서는 과거 방송 활동 당시와 크게 달라지지 않은 밝은 분위기가 느껴진다.

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윤손하는 이날 영화 관람 후기도 상세하게 남겼다. 그는 "IMAX 필름으로 촬영된 영화라 꼭 IMAX관에서 봐야 한다고 해서 일부러 IMAX로 관람했는데 정말 잘한 선택이었다"며 "웅장한 스케일과 압도적인 영상미, 음악과 음향이 긴장감을 끝까지 끌고 가서 세 시간 가까운 러닝타임이 정말 순식간에 지나갔다"고 만족감을 드러냈다.

이어 영화를 보기 전 트로이 전쟁과 그리스·로마 신화, 오디세우스의 이야기를 미리 공부했다고 밝히며 "아무것도 모르고 갔다면 인물 관계나 이야기의 흐름을 따라가는 게 꽤 어려웠을 것 같다"고 전했다.

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한편 윤손하는 1994년 KBS 16기 공채 탤런트로 데뷔했으며, 드라마 '상속자들', '육룡이 나르샤', '최고의 한방' 등 다양한 작품에 출연했다. 일본에서도 배우와 가수로 활동하며 한류 스타로 사랑받았다.

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윤손하는 지난 2006년 5세 연상의 사업가와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 그는 2017년 아들이 학교 수련회에서 같은 반 학생을 폭행한 사건에 연루돼 사과했으며, 현재 배우 활동을 중단하고 가족들과 캐나다로 이민을 떠났다.

olzllovely@sportschosun.com