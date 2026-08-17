'친일파 증조부 논란' 하영, 28세에 “생애 첫 한복”이라니..과거 발언 재주목

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 하영(33)의 증조부 안상호의 친일 행적이 드러나며 과거 행적에 대한 관심이 커지는 가운데, 하영이 과거 SNS에 올린 글도 재조명되고 있다.

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하영은 지난 2021년 1월 9일 개인 계정에 "생에 첫 한복 즐거웠던 촬영 #암행어사"라는 글과 함께 촬영 현장 사진을 공개했다. 사진 속 하영은 댕기머리에 분홍색 치마와 하늘색 저고리를 입고 있다.

이를 본 일부 누리꾼들은 '생에 첫 한복'이라는 표현에 주목하며 "한국 사람이 한복을 한 번도 입어본 적이 없다고?", "돌잔치나 유치원, 초등학생 때 한 번쯤 입었을 텐데", "어릴 때는 무조건 입지 않느냐" 등의 반응을 보였다.

한편 하영은 지난 7일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조할아버지가 일본 유학 후 한양에 서양식 병원을 개설하고 고종 황제를 진료했으며, 4대째 의사 집안이라고 밝혔다. 이후 증조부 안상호의 친일 행적이 논란이 되자 소속사는 처음에는 "사실 무근"이라고 부인했으나, 다음날 "충분한 검증 없이 답변했다"며 입장을 번복했다. 소속사는 안상호가 1916년 결성된 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올린 기록이 있다며 사과했다.

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tokkig@sportschosun.com