'56세' 정재형, 첫 운전면허 취득에..이적 "15년 후엔 반납해야, 몇 년 못하겠네"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 작곡가 정재형이 56세 나이에 운전면허증을 취득하자, 절친 가수 이적이 짓궂은 농담을 던져 웃음을 안겼다.

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16일 '요정재형' 유튜브 채널에는 '성격은 맞는데, 취향이 안 맞는 30년 지기 친구가 있으세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

정재형은 최근 드디어 운전면허증을 취득했다면서 "저 운전 꽤 잘한다. 기능 100점 맞았고 주행은 신호가 바뀌는 바람에 중간에 약간 문제가 있었다. 하지만 무사히 통과했다"라고 밝혔다.

잠시 후 등장한 이적은 정재형의 운전면허증을 보더니 "여러분, 우리의 도로가 한층 더 위험해졌다. 방어운전하셔라. 어디서 뭐가 튀어나올지 모른다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "그냥 장롱에 넣어놓으면 무사고다. 15년 묵히면 나중에 1종도 준다. 근데 나이가 있으니 15년 후면 반납해야 될 거다"라고 덧붙여 폭소를 안겼다.

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이적은 "법적으로 강제는 없는데 고령 운전자들은 사고 위험이 있지 않나. (운전면허증을) 반납하면 10만원 주는 지자체도 있다. 근데 형 몇 년 못하겠네"라며 짓궂은 농담으로 다시금 웃음을 안겼다. 실제 교통사고 예방을 위해 70세 이상 고령 운전자가 면허를 자진반납하면 교통비, 지역화폐 등을 지원하는 제도가 운영되고 있다.

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한편 정재형은 1970년 생으로 올해 나이 56세다. 개인 유튜브 채널 '요정재형'을 운영 중이며 최근 SBS '우리들의 발라드', 넷플릭스 '옷장전쟁' 등에 출연했다.

joyjoy90@sportschosun.com