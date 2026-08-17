"어리다고? 33살이다"..변호사, '친일 증조부 자랑' 하영 향한 쓴소리

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[스포츠조선 박아람 기자] 현직 변호사가 배우 하영의 증조부 친일 행적을 둘러싼 논란에 대해 강도 높은 비판을 내놨다.

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이지훈 변호사는 지난 15일 채널 '아는 변호사'에 '무지와 무식 그리고 교만 (로열 매국노 후손 하영의 팀킬)'이라는 제목의 영상을 공개하고 하영 관련 논란을 다뤘다.

영상에서 이지훈 변호사는 "친일파는 정중한 표현이고 사실 매국노다"라며 하영의 증조부를 언급했다. 일각에서 제기된 '연좌제' 논란과 관련해서는 "증조부의 행적 때문에 후손까지 책임져야 한다는 이야기가 아니다"라며 논란의 핵심을 다른 곳에서 찾아야 한다는 취지로 주장했다.

특히 하영이 방송에서 자신의 집안을 '4대째 의사 집안'으로 소개한 점을 지적했다. 그는 "누군가 증조부의 과거를 찾아낸 것이 아니라 본인이 집안 이야기를 공개하면서 알려진 것"이라며, 일제강점기 당시 한양에서 의사로 활동했다는 이력을 소개했다면 시대적 상황을 한 번쯤 살펴볼 필요가 있었다고 말했다.

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또 하영이 1993년생으로 만 33세라는 점을 언급하며 "어리니까 몰랐다고 하기에는 나이가 많다"고 지적했다. 증조부가 어떤 인물이었는지 정확히 알지 못했더라도, 일제강점기와 의사라는 이력만으로도 관련 행적을 확인했어야 한다는 주장이다.

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이지훈 변호사는 하영이 증조부를 자랑스럽게 소개한 만큼 관련 자료나 기록을 직접 확인했어야 한다고도 했다. 그러면서 "증조부가 어떤 삶을 살았는지 모를 수는 있지만, 시대적 배경을 알고 있다면 의문을 가져야 한다"고 강조했다.

한편 하영은 최근 예능 프로그램에서 4대째 의사 집안이라는 사실과 함께 증조부가 일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에서 서양식 병원을 개설하고 고종 황제를 진료했다고 소개했다. 이후 증조부 안상호의 친일 행적이 알려지면서 논란이 불거졌다.

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소속사는 처음에는 관련 의혹을 부인했으나 이후 입장을 번복하고 안상호의 친일 행적을 인정했다. 하영 역시 지난 13일 SNS에 사과문을 올렸지만 논란은 이어지고 있다.

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tokkig@sportschosun.com