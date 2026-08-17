‘박성광♥’ 이솔이, 이혼설 종결 후..“광복이 때문에 집 못 비우는 중”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 아픈 반려견 광복이의 근황을 전하며 애틋한 마음을 드러냈다.

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이솔이는 지난 16일 개인 계정에 "한 시간에 한 번씩 물 비우는 광복이 때문에 집을 못 비운다. 물 먹고 싶다고 박박 긁는 것도 기특하고, 의사 표현할 줄 알아서 다행이야"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 아픈 광복이를 품에 꼭 안고 있는 이솔이의 모습이 담겼다. 광복이를 바라보는 이솔이의 눈빛에서는 반려견을 향한 깊은 애정이 고스란히 느껴진다.

이어 이솔이는 "집에 산소방이 있어요. 저기 안에 들어가면 숨 쉬기 편하대. 잘 들어가 있어서 다행이야"라며 광복이의 상태를 전했다.

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한편 광복이는 박성광과 함께 MBC '전지적 참견 시점'에 출연하며 이름을 알린 반려견으로, 여러 광고에 등장할 만큼 많은 사랑을 받았다. 12살을 넘긴 노견인 광복이는 최근 심장병이 악화돼 폐수종으로 응급실을 찾는 등 치료를 이어가고 있다.

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이솔이는 최근 개인 계정에 올린 글로 박성광과의 이혼설에 휘말리기도 했다. 당시 가치관 차이를 언급한 글이 여러 해석을 낳았지만, 이솔이는 사실이 아니라며 직접 해명했다. 박성광 역시 아내의 SNS에 댓글을 남기며 두 사람의 변함없는 애정을 드러냈다.

tokkig@sportschosun.com