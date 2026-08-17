'제이쓴♥' 홍현희, 子 영유 안보내는데.."영어 잘해 놀라, 대화 많이 못나눠"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 홍현희가 아들 준범 군의 영어 실력에 놀라움을 드러냈다.

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15일 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV' 유튜브 채널에는 홍현희가 스케줄을 소화하는 영상이 담겼다.

이날 홍현희는 메이크업을 받으며 준범 군의 이야기를 꺼냈다. 그는 "엊그제 집에서 유튜브 팀과 회의를 했다. 다들 노트북을 꺼내 회의하는 게 멋지고 인상적이었나 보다. 준범이는 타요 노트북을 가지고 와서 앉아있더라"라고 말했다.

이어 "다음날 남편과 촬영에 대해 이야기했는데, 준범이가 또 노트북을 가지고 오더라. 모든 걸 다 흡수하고 따라하는 것 같다"라며 어느새 부쩍 자란 준범 군의 모습을 전했다.

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또한 "준범이가 영어 하는 걸 보고 남편과 놀랐다"라며 준범 군의 영어 실력에 놀랐던 일화도 털어놨다. 직원이 "제이쓴 오빠가 준범이에게 한번씩 영어로 질문하시던데"라고 묻자, 홍현희는 "그래서 나는 대화를 많이 못 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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홍현희는 앞서 준범 군을 영어유치원에 보내지 않는다고 밝힌 바 있어 더욱 눈길을 끈다. 그는 "영어유치원은 안 보내고 놀이 학교를 간다. (놀이 학교에서) 영어 수업을 몇 개 받는다"라고 설명했다.

한편 홍현희는 2018년 인테리어 전문가 제이쓴과 결혼했으며 슬하에 준범 군을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com