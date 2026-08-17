"나 키스 받았어!"…BTS 지민, 美 소아암 환아에 볼뽀뽀 선물 '전 세계 감동'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 지민이 소아암과 싸우고 있는 어린 팬에게 잊지 못할 추억을 선물했다.

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지민은 지난 15일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴 AT&T 스타디움에서 열린 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연에서 어린 팬 올리비아(Olivya)와 특별한 만남을 가졌다.

공연 이후 미국 텍사스 비영리단체 'Heroes for Children'은 공식 SNS를 통해 지민과 올리비아의 만남이 담긴 영상을 공개했다. Heroes for Children은 소아암과 싸우는 아이들과 그 가족에게 경제적·사회적 지원을 제공하는 단체다.

공개된 영상 속 지민은 객석에 있는 올리비아를 발견한 뒤 가까이 다가가 눈을 맞췄다. 이어 자신이 갖고 있던 기념품을 건네고 올리비아를 품에 안으며 다정하게 교감했다.

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특히 지민이 올리비아에게 입을 맞추자 소녀의 얼굴에는 환한 미소가 번졌다. 예상치 못한 선물을 받은 올리비아는 흥분을 감추지 못한 채 "나 키스 받았어!(I got a kiss!)"라고 외쳤고, 이 모습은 현장 영상에 고스란히 담겼다.

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'Heroes for Children' 측 역시 이 순간을 각별하게 소개했다. 단체는 "아직도 이 순간에서 벗어나지 못하고 있다"며 "지난밤 콘서트에서 우리 소녀 올리비아에게 가장 달콤한 포옹을 선물해준 BTS에게 감사하다. 올리비아가 절대 잊지 못할 소중한 기억이 될 것"이라고 전했다.

짧은 만남이었지만 소아암과 싸우고 있는 올리비아에게는 그야말로 평생 간직할 순간이 됐다. 영상이 공개된 뒤 전 세계 팬들 역시 올리비아의 밝은 표정과 지민의 다정한 모습에 뜨거운 반응을 보였다.

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앞서 해당 만남은 난치성·중증 질환을 앓는 어린이들의 소원을 이뤄주는 Make-A-Wish 프로그램과 연계된 것으로 전해졌다. 해외 매체들은 올리비아를 비롯한 어린이들이 특별 초청을 통해 BTS 공연장을 찾았다고 보도했다.

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한편 지민은 광복절인 이날 미국 무대에서 빨강과 파랑 헤어피스로 포인트를 준 헤어스타일과 태극기의 건곤감리를 떠올리게 하는 무대 의상을 선보여 국내 팬들의 눈길을 끌기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com