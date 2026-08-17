'하영 친일 논란 여파?' 정해인, 인터뷰 취소 이어 '아가미' 시사회까지 불참

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정해인이 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 인터뷰 취소에 이어 목소리 연기로 참여한 애니메이션 영화 '아가미' 언론 시사회에도 참석하지 않는다.

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정해인은 오는 26일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열리는 영화 '아가미' 언론배급시사회 및 기자간담회 참석자 명단에 이름을 올리지 않았다.

이날 행사에는 안재훈 감독을 비롯해 목소리 연기에 참여한 강하늘, 유재명, 김선영이 참석해 작품에 관한 이야기를 나눌 예정이다. 정해인과 이청아는 참석하지 않는다.

특히 정해인은 '아가미'에서 주인공 '곤'의 목소리를 맡았다. 곤은 삶의 끝에 내몰린 순간 물속에서 숨을 쉴 수 있는 아가미가 생기며 새로운 삶을 살아가게 되는 인물이다. 작품의 중심인물을 연기한 만큼 정해인의 간담회 불참에도 관심이 쏠리고 있다.

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앞서 정해인은 최근 또 다른 주연작인 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'의 홍보 일정에도 변화를 겪었다.

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당초 정해인은 지난 14일 작품 공개에 맞춰 취재진과 인터뷰를 진행할 예정이었다. 그러나 상대역 하영이 증조부 안상호의 친일 행적 논란에 휩싸인 뒤 하영의 인터뷰가 취소됐고, 이후 정해인의 인터뷰 역시 진행되지 않게 됐다.

넷플릭스 측은 지난 11일 정해인의 인터뷰가 "부득이하게 취소됐다"고 알렸으나 구체적인 이유는 밝히지 않았다.

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하영은 증조부 안상호의 친일 행적이 알려지며 논란이 확산되자 지난 12일 자필 사과문을 공개했다. 하영은 "오늘을 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다"며 "광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라고 사과했다.

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한편 '아가미'는 구병모 작가의 동명 소설을 원작으로 한 애니메이션 영화다. '소중한 날의 꿈', '무녀도' 등을 연출한 안재훈 감독의 신작으로, 정해인을 비롯해 강하늘, 이청아, 유재명, 김선영 등이 목소리 연기에 참여했다. 오는 9월 9일 개봉한다.

olzllovely@sportschosun.com