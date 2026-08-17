'루시 보컬' 최상엽, 8월 품절남 된다…"비연예인과 비공개 예식" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 밴드 루시(LUCY) 최상엽이 오는 8월 결혼한다.

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소속사 미스틱스토리는 17일 공식 입장을 통해 "소속 아티스트 LUCY의 최상엽이 오는 8월 소중한 인연과 새로운 출발을 앞두고 있다"며 결혼 소식을 알렸다.

예비 신부는 비연예인이다. 소속사는 "갑작스러운 소식에 놀라셨을 팬 여러분들의 마음을 잘 헤아리고 있다. 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 전했다.

결혼식은 예비 신부와 양가 가족을 배려해 비공개로 진행된다. 미스틱스토리는 "비연예인인 상대를 배려해 예식은 비공개로 진행될 예정이며, 이에 따라 구체적인 사항은 공개가 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"고 밝혔다.

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결혼 후에도 루시 활동은 변함없이 이어간다. 소속사는 "최상엽은 앞으로도 LUCY의 멤버로서 변함없이 좋은 음악과 활동으로 팬 여러분께 보답할 예정"이라고 덧붙였다.

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최상엽은 1994년생으로, 루시에서 보컬과 기타를 맡고 있다. 2019년 JTBC 밴드 오디션 프로그램 '슈퍼밴드'에 참가했으며, 이후 '슈퍼밴드' 준우승팀 루시에 새 보컬로 합류했다. 기존 멤버 신예찬, 조원상, 신광일과 호흡을 맞추며 현재의 4인조 체제를 완성했다.

루시는 2020년 5월 첫 싱글 'DEAR.'의 타이틀곡 '개화(Flowering)'로 정식 데뷔했다. 바이올린을 전면에 내세운 독특한 밴드 구성과 앰비언스 사운드를 활용한 음악으로 차별화된 색깔을 구축했다. 이후 '조깅', '선잠', '난로', '히어로', '아지랑이' 등 다양한 곡을 선보이며 국내 대표 밴드 가운데 하나로 자리매김했다.

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특히 최상엽은 파워풀하면서도 섬세한 보컬을 앞세워 루시의 음악적 색깔을 이끌어왔다. 팀 활동뿐 아니라 다양한 음악 작업을 통해 보컬리스트로서 활동 영역을 넓혀왔다.

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데뷔 6년 만에 인생의 새로운 막을 열게 된 최상엽은 결혼 후에도 루시 멤버로 음악 활동을 이어갈 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com