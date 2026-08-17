부산, 15년 만에 대통령배 KeG 정상…지역 e스포츠 강호 다시 입증

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부산광역시가 15년 만에 대통령배 아마추어 이스포츠 대회(KeG) 정상에 다시 올랐다. 여러 종목에서 고르게 성적을 쌓으며 종합 우승을 차지한 부산은 지역 e스포츠 강호의 저력을 다시 한번 확인했다.

제18회 대통령배 KeG 전국 결선이 지난 16일 경북 경주시 경주실내체육관에서 막을 내렸다. 부산은 '리그 오브 레전드' 우승과 '이터널 리턴' 준우승을 앞세워 종합점수 168점을 기록, 대전광역시(130점)와 제주특별자치도(108점)를 제치고 종합 우승을 차지했다.

부산이 대통령배 KeG 종합 우승을 차지한 것은 2011년 이후 처음이다. 특히 특정 종목의 성적에만 의존하지 않고 여러 종목에서 상위권 성적을 확보하면서 종합 우승을 만들어냈다는 점이 눈에 띈다. 대전은 'FC 온라인'에서 우승하며 종합 2위에 올랐고, 제주특별자치도는 '브롤스타즈' 정상에 오르며 3위를 기록했다.

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종목별 결승에서도 각 지역 대표들의 치열한 승부가 이어졌다.

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'이터널 리턴'에서는 세종특별자치도가 1일 차 A조 1위에 이어 결승에서도 빠르게 승기를 잡았다. 6라운드 만에 체크포인트를 달성하며 정상에 올랐다.

'브롤스타즈'에서는 제주특별자치도가 전남광주통합특별시 광주를 상대로 역전에 역전을 거듭한 끝에 우승을 차지했다. 'FC 온라인'에서는 대전광역시 이주현과 울산광역시 임지용이 맞붙은 결승에서 1·2세트가 모두 연장전으로 이어졌고, 3세트 역시 승부차기까지 가는 접전 끝에 이주현이 웃었다.

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가장 관심을 모은 '리그 오브 레전드'에서는 부산이 전남광주통합특별시 전남을 세트스코어 2대 0으로 꺾었다. 지난해 준우승에 머물렀던 부산은 1년 만에 다시 결승에 오른 뒤 이번에는 마지막 고비를 넘으며 우승컵을 들어 올렸다. 전략 종목으로 진행된 '뿌요뿌요 e스포츠'에서는 정희웅이 패자조를 거쳐 결승까지 올라온 뒤 9대 9의 팽팽한 승부에서 마지막 세트를 가져가며 우승을 확정했다.

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각 종목 우승 선수와 팀에는 문화체육관광부장관상이, 2위와 3위에는 각각 한국콘텐츠진흥원장상과 한국e스포츠협회장상이 주어졌다. 총상금 규모는 2800만원이다.

종목별 최우수선수(MVP)는 '이터널 리턴' 김한빈(세종특별자치도), '브롤스타즈' 박성연(제주특별자치도), 'FC 온라인' 이주현(대전광역시), '리그 오브 레전드' 정하늘(부산광역시), '뿌요뿌요 e스포츠' 정희웅이 각각 선정됐다.

이번 대회에는 전국 시·도 대표 선수단과 관계자 약 300명이 참가했으며, 이틀간 3000여 명의 관람객이 경기장을 찾았다. 경기 관람뿐 아니라 e스포츠 종목 체험과 클린 이스포츠 캠페인 등 다양한 프로그램이 함께 운영되면서 아마추어 대회 이상의 현장 분위기를 만들었다.

대통령배 KeG가 매년 전국 각 지역의 선수들이 경쟁하는 무대가 되면서 지역 e스포츠 생태계에서도 의미가 커지고 있다. 프로리그처럼 특정 팀과 선수에 관심이 집중되는 구조와 달리, 대통령배 KeG는 각 지방자치단체가 직접 선수단을 꾸려 출전한다는 점에서 지역 기반의 선수 발굴과 저변 확대라는 역할을 하고 있다.

이번 대회에서 부산이 오랜만에 종합 정상에 오른 것도 같은 맥락에서 볼 수 있다. '리그 오브 레전드'와 '이터널 리턴'에서 동시에 상위권에 오르면서 종목별 경쟁력을 종합 점수로 연결했다. 아마추어 무대에서 다양한 게임 종목을 경험한 선수들이 지역 e스포츠의 다음 세대로 이어질 수 있다는 점에서도 주목할 만하다.

한편 제19회 대통령배 KeG 전국 결선은 2027년 전남광주통합특별시 여수시에서 열린다. 폐회식에서는 경상북도 경주시가 차기 개최지인 전남광주통합특별시 여수시에 대회기를 전달했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com