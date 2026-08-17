부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2026 최고상에 'GARBAGE COUNTRY'…루키상은 'Yurei'

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부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2026에서 Noio의 'GARBAGE COUNTRY'가 일반 부문 최고상인 그랑프리를 차지했다. 학생 개발자들이 경쟁하는 루키 부문에서는 Team Yurei의 'Yurei'가 라이징스타에 선정됐다.

부산광역시와 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회는 벡스코에서 열린 '부산인디커넥트페스티벌 2026(BIC 2026)' 어워즈 시상식을 진행했다고 밝혔다.

올해 BIC 2026에는 총 856개 작품이 출품됐다. 심사 결과 일반 부문 그랑프리는 'GARBAGE COUNTRY'에 돌아갔다. 수상팀에는 상금 1000만원과 함께 내년 BIC 무료 부스 참가 혜택이 제공된다. 루키 부문 최고상인 라이징스타는 Team Yurei의 'Yurei'가 차지했다. 상금 500만원과 차년도 무료 부스 참가 혜택을 받는다.

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심사위원상은 일반 부문 세모 게임즈의 'Tokatonton: One-Armed Blacksmith'와 루키 부문 아블유의 'UpBRELLA'가 각각 수상했다. 일반 부문 수상작에는 상금 500만원과 차년도 무료 부스 혜택이, 루키 부문에는 차년도 무료 부스 혜택이 주어진다.

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이밖에 일반 부문에서는 초록우산의 '봄이 돌아온 학교'(소셜임팩트), 월상 스튜디오의 'Witch's Lounge'(오디오), 뉴코어게임즈의 '세븐트라이얼스'(액션), 반지하게임즈의 '보존계'(실험성), 스튜디오 안의 '네크로스위퍼'(게임디자인) 등이 부문별 수상작으로 선정됐다.

루키 부문에서는 MyTrix의 '랩틸리언을 국회로!'(소셜임팩트), 별무리의 'Choozle!'(캐주얼), 트리플킬 인터렉티브의 '아말감'(액션), 팀 크럭스의 '폴더 탈출'(실험성), Smallboots의 'Soom'(게임디자인·아트) 등이 이름을 올렸다.

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올해 BIC 어워즈는 개발자들의 후속 성장을 지원하는 데 초점을 맞췄다. 특히 최고상과 심사위원상 수상작에 상금뿐 아니라 차년도 무료 부스 참가 기회를 제공하면서 단순한 수상에 그치지 않고 전시와 홍보 기회를 이어갈 수 있도록 했다.

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주성필 BIC 조직위원장은 "856개의 출품작 가운데 좋은 게임을 발굴해 준 심사위원단에 감사드린다"며 "올해 신설된 상금과 부스 지원이 개발자들의 성장에 실질적인 발판이 되길 바란다"고 말했다.

한편 BIC 2026 온라인 전시는 오는 28일까지 공식 누리집에서 이어진다. 오프라인 행사 이후에도 수상작과 주요 출품작을 온라인에서 플레이할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com