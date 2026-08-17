[공식] 루시 최상엽, 깜짝 결혼 발표 "오랜기간 아끼고 의지한 사람"(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 루시 최상엽이 결혼한다.

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소속사 미스틱은 17일 "최상엽이 8월 소중한 인연과 새로운 출발을 앞두고 있다"고 밝혔다.

예비신부는 비연예인으로, 결혼식은 예비신부를 배려해 비공개로 진행된다. 소속사 측은 "갑작스러운 소식에 놀라셨을 팬 여러분의 마음 잘 헤아리고 있다. 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠다. 최상엽은 앞으로도 루시 멤버로서 변함없이 좋은 음악과 활동으로 보답할 예정"이라고 전했다.

최상엽도 팬 커뮤니티에 자필 편지를 게재, 직접 팬들에게 인사를 건넸다.

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그는 "오랜 기간 서로 아끼고 의지하며 함께해 온 사람과 새로운 인생의 출발을 앞두고 있다. 갑작스러운 소식에 놀라셨을 분들도 계실 거라 생각한다. 그럼에도 제 삶의 소중한 순간을 그 누구보다 먼저 여러분께 전하고 싶었다"고 적었다.

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이어 "앞으로도 지금까지 그래왔듯 음악에 대한 마음과 책임감은 변함없이 간직하며 무대 위에서 더 좋은 음악과 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 최선을 다 하겠다. 늘 한결같이 응원해주시고 아껴 주셔서 진심으로 감사드린다"고 말했다.

1994년 생인 최상엽은 2019년 JTBC '슈퍼밴드'를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 '슈퍼밴드' 준우승팀인 루시에 새 보컬로 합류, 신예찬 조원상 신광일과 호흡을 맞췄다.

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루시는 2005년 5월 '개화'로 데뷔, '조깅' '난로' '히어로' 등의 독특한 음악으로 사랑받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com