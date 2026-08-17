'친일 논란' 하영 여파설 부인..정해인, 스케줄 탓 시사회 불참 “예정된 스케줄”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정해인이 애니메이션 영화 '아가미' 언론시사회에 참석하지 않는다. 최근 함께 작품에 출연한 배우 하영을 둘러싼 논란이 불거진 가운데 나온 소식이지만, 소속사 측은 이와는 무관한 일정상의 이유라고 설명했다.

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정해인 소속사 FNC엔터테인먼트는 17일 정해인이 오는 26일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열리는 '아가미' 언론배급시사회에 불참한다고 밝혔다. 소속사 측은 이미 잡혀 있던 촬영 일정과 시사회 일정이 겹쳐 참석하지 못하게 됐으며, 하영 관련 논란이 발생하기 전부터 결정된 사항이라고 설명했다.

'아가미'는 구병모 작가의 동명 소설을 원작으로 한 애니메이션이다. 깊은 물에 빠진 뒤 아가미를 갖게 된 소년 곤의 이야기를 그린다. 정해인은 작품에서 주인공 곤의 목소리를 맡았으며, 배우 강하늘, 유재명, 김선영, 이청아 등도 목소리 연기에 참여했다.

오는 26일 진행되는 언론시사회에는 안재훈 감독을 비롯해 강하늘, 유재명, 김선영 등이 참석할 예정이다. 정해인과 이청아는 일정상 현장에 함께하지 않는다.

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정해인의 불참 소식이 전해지면서 최근 하영과 관련된 논란이 영향을 미친 것 아니냐는 추측도 나왔다. 정해인과 하영은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에서 함께 호흡을 맞췄으며, 하영의 증조부 친일 행적 논란이 불거진 뒤 두 사람이 함께 진행할 예정이었던 인터뷰가 취소된 바 있다.

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한편 '아가미'는 오는 9월 9일 극장 개봉을 앞두고 있다.

tokkig@sportschosun.com