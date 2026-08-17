황인엽, 혜리와 뺨 맞댄 초밀착 투샷…촬영장 밖에서도 '현실 커플 케미'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황인엽이 혜리와 함께한 촬영 현장의 추억을 공개했다.

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황인엽은 17일 자신의 SNS에 혜리와 함께 찍은 여러 장의 사진을 게재했다. 현재 두 사람은 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에서 각각 우수빈과 주이재 역을 맡아 로맨스 호흡을 맞추고 있다.

공개된 사진에는 작품 속 다양한 시대와 공간을 오간 두 사람의 모습이 담겼다. 밤거리를 배경으로 나란히 선 황인엽과 혜리는 서로를 바라보며 자연스러운 분위기를 자아냈다. 황인엽이 고개를 살짝 숙인 채 미소 짓고, 혜리가 그런 황인엽을 올려다보는 모습은 마치 실제 연인의 데이트 사진 같은 분위기를 풍겼다.

또 다른 사진에서는 두 사람이 나란히 볼에 손을 댄 채 똑같은 포즈를 취해 눈길을 끌었다. 촬영 중 찍은 것으로 보이는 사진에서도 꾸밈없는 장난기와 친근한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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특히 실내에서 촬영한 사진에서는 두 사람이 어깨를 맞댈 만큼 가까이 붙어 카메라를 바라봤다. 황인엽은 연보라색 니트 차림으로, 혜리는 흰 셔츠 차림으로 편안한 분위기를 연출했다. 극 중 로맨스 못지않은 자연스러운 '투샷 케미'가 돋보인다.

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황인엽과 혜리는 최근 SNS를 통해 '그대에게 드림' 촬영 비하인드 사진을 잇달아 공개하며 작품에 대한 애정을 드러내고 있다. 앞서 혜리 역시 황인엽과 함께한 촬영장 사진을 공개해 화제를 모았다. 두 사람은 작품 홍보 과정에서도 서로에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 황인엽은 최근 유튜브 '유인라디오'에 출연해 혜리의 섬세한 사투리 연기를 언급하며 "서울 사람 아닌 줄 알았다"고 감탄하기도 했다.

한편 '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 살아가는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다.

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olzllovely@sportschosun.com