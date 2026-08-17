'왕사남'·'아바타' 다 제쳤다…'오디세이', 개봉 13일 만에 500만 돌파 '흥행 폭발' [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '오디세이'가 개봉 13일째인 오늘(17일) 오전 10시 22분 기준, 누적 관객수 500만명을 돌파했다. 이 같은 흥행 추이는 천만 관객을 동원한 크리스토퍼 놀란 감독의 국내 최고 흥행작 '인터스텔라'(개봉 12일째 500만 돌파)에 견줄 만한 흥행 속도로 그 의미를 더한다. 뿐만 아니라 올해 국내 화제작인 '?왕과 사는 남자'(개봉 18일째 500만 돌파), '군체'(개봉 24일째 500만 돌파)보다 빠른 속도이자 2025년 박스오피스 상위권을 장식한 '주토피아 2'(개봉 19일째 500만 돌파), '아바타: 불과 재'(개봉 17일째 500만 돌파)보다 빠르게 500만 관객을 달성하며 놀라운 흥행세를 입증하고 있다.

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여기에 개봉 첫 주말을 뛰어넘는 성적을 기록하며 2주 연속 주말 전체 박스오피스 1위를 차지해 더욱 이목을 집중시킨다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 8/14(금)~8/16(일) 개봉 2주차 주말 3일간 약 169만 명의 관객을 동원, 개봉 첫 주말 기록한 1,333,436명을 넘어서는 이례적인 흥행 상승세를 보여주고 있다. 여기에 예매율 역시 15일 연속 1위를 굳건히 지키고 있어 앞으로 이어질 장기 흥행에 기대를 높인다.

개봉 13일째 500만 관객 돌파는 물론 2주 연속 주말 전체 박스오피스 1위를 기록하며 화제를 모으고 있는 영화 '오디세이'는 전국 극장에서 상영 중이다.

olzllovely@sportschosun.com