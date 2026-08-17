홍현희 49kg 달성에 ♥제이쓴도 달라졌다...'73.5kg' 최저 찍고도 운동ing

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍현희의 남편인 인테리어 디자이너 제이쓴이 연휴에도 운동을 이어가는 근황을 공개하며 꾸준한 자기 관리를 드러냈다.

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제이쓴은 17일 자신의 SNS를 통해 "아우 하기 싫어"라는 글과 함께 일상을 공유했다.

사진 속에는 운동을 위해 헬스장을 찾은 제이쓴의 모습이 담겨있다. 운동을 앞두고 솔직하게 귀찮은 마음을 내비치면서도 결국 헬스장을 찾은 제이쓴이다. 특히 광복절 연휴 마지막 날에도 휴식 대신 운동을 선택하며 꾸준히 자기 관리 중이다.

앞서 지난 4일 제이쓴은 "인생 최저 몸무게"라면서 73.5kg 몸무게를 공개해 화제를 모으기도 했다. 꾸준한 운동과 관리로 체중을 감량한 가운데, 이후에도 운동을 이어가며 몸매 유지에 힘쓰고 있는 모습이다.

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아내 홍현희도 최근 위고비 등의 도움 없이 생활 습관과 식단 개선으로 60kg에서 49kg까지 감량에 성공해 화제를 모았다.

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제이쓴은 가족들의 소소한 일상도 공개했다. 그는 "대체 휴일은 대체 뭘까"라면서 남다른 에너지를 뽐내며 침대에 누워있는 엄마를 향해 달려드는 준범 군의 모습을 공개해 웃음을 안겼다.

한편, 홍현희와 제이쓴은 지난 2018년 결혼했으며, 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 현재 유튜브 채널을 통해 일상과 육아, 다이어트 근황 등을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있으며, 각종 예능 프로그램에서도 활약을 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com