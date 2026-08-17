"송곳니 다시 돌아왔네?"…뉴진스 해린, '라미네이트설' 한 달 만에 돌아온 고양이상

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 뉴진스 해린이 이른바 '라미네이트설'로 화제를 모은 지 약 한 달 만에 다시 달라진 치아 모양으로 등장해 관심을 끌고 있다.

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17일 마리끌레르 코리아 공식 SNS에는 "너무 보고 싶었던 고양이의 등장"이라는 글과 함께 해린의 인터뷰 영상이 공개됐다. 최근 공개된 9월호 화보 촬영 현장에서 진행된 영상으로, 해린은 화이트 재킷을 입고 특유의 청초한 분위기를 뽐냈다.

특히 눈길을 끈 것은 해린의 치아였다. 해린은 데뷔 초부터 살짝 뾰족하게 자리 잡은 송곳니가 고양이 같은 인상을 더욱 돋보이게 하며 팬들 사이에서 '매력 포인트'로 꼽혀왔다.

그러나 최근 공개된 모습에서는 이전보다 치열이 가지런해지고 송곳니가 눈에 띄지 않으면서 온라인상에서 변화한 치아를 두고 다양한 추측이 나왔다. 짧은 기간 치아 모양이 달라졌다는 이유로 일각에서는 라미네이트 등 치아 시술을 받은 것이 아니냐는 추측까지 제기됐다.

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다만 해린이나 소속사 어도어가 치아 시술 여부를 공식적으로 밝힌 적은 없다. 이에 실제 라미네이트 시술 여부는 확인되지 않은 상태다.

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그럼에도 해린의 기존 송곳니를 좋아했던 일부 팬들은 달라진 모습에 아쉬움을 드러내기도 했다. 해린만의 개성을 살려주던 특징이 사라졌다는 반응이었다.

이런 가운데 이날 공개된 영상 속 해린의 치아는 또 한 번 달라져 눈길을 끌었다. 앞서 화제가 됐던 모습과 비교해 송곳니가 다시 도드라져 보이는 등 데뷔 초와 한층 유사한 치아 모양을 보인 것. 불과 약 한 달 사이 다시 이전과 비슷한 모습이 포착되면서 팬들의 관심도 이어졌다.

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누리꾼들은 "예전 치아 느낌으로 돌아온 것 같다", "송곳니가 다시 보인다", "이 모습이 해린한테 잘 어울린다", "돌아갈 수 있는 게 신기하다" 등의 반응을 보였다.

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한편 해린은 최근 마리끌레르 9월호 표지를 장식하며 개인 활동에 나섰다. 지난해 2월 '엘르 재팬' 이후 약 1년 6개월 만의 잡지 표지 화보다.

특히 이번 화보는 전속계약 분쟁을 거쳐 어도어로 복귀한 이후 해린의 첫 개인 활동이라는 점에서도 관심을 모았다. 해린은 지난해 11월 혜인과 함께 어도어 복귀를 결정했다.

다만 이번 화보 활동과 뉴진스의 음악 활동 재개는 별개다. 어도어 측은 뉴진스의 향후 활동과 관련해 구체적인 음악 활동 계획과 방식이 확정되는 대로 안내하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com