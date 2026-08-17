오상진♥김소영 아들, 4개월만에 확 달라진 얼굴.."앉으면 아빠, 누우면 엄마"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 겸 사업가 김소영이 각도에 따라 모습이 달라지는 아들의 귀여운 일상을 전했다.

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김소영은 지난 16일 자신의 SNS에 "씻고 누워서 기분이 좋은 아기. 엄마 몸에서 수호 향이 가득할 정도로 이틀간 꼭 안고 있었다"라는 글과 함께 아들과 밀착해 보낸 주말 일상 사진을 게재했다.

공개된 사진을 본 한 팬이 "이 모습 진짜 소영 언니다!"라며 감탄하자, 김소영은 "다들 누우면 '기또여(김소영)', 앉으면 오상진이라는데... 누우면 얼굴이 동그래져서 그런가 보다"라며 위트 있는 답변을 남겼다.

실제로 아들 수호 군은 누워있을 때는 엄마 김소영을 쏙 빼닮은 동글동글한 외모를 보이다가도, 앉아있을 때는 아빠 오상진의 이목구비를 똑 닮은 반전 매력을 자랑해 팬들의 미소를 자아냈다.

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출생 직후에는 오상진의 '붕어빵'으로 화제를 모았으나, 자라면서 엄마의 얼굴이 점차 드러나고 있다는 반응이다.

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한편, 김소영은 지난 2017년 MBC 아나운서 출신 방송인 오상진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김소영은 다양한 방송 활동은 물론, 매출 약 70억 원 규모의 브랜드를 이끄는 CEO로 활약 중이다. 현재 브랜드 성장을 바탕으로 국내를 넘어 해외 시장까지 사업 영역을 확장하며 사업가로서도 승승장구하고 있다.

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shyun@sportschosun.com