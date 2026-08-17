BIC 2026, 역대 최대 규모로 막 내려…'인디 스피릿'으로 혁신 이어간다

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부산인디커넥트페스티벌(BIC) 2026이 역대 최대 규모와 최다 관람객 기록을 세우며 막을 내렸다. 올해 처음 도입한 티켓 제도가 조기 매진되는 등 개막 전부터 높아진 관심이 실제 관람객 증가로 이어졌다.

부산광역시와 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회는 14일부터 3일간 부산 벡스코에서 열린 'BIC 2026'에 전년보다 10.4% 증가한 4만 2249명의 관람객이 방문했다고 밝혔다.

올해 BIC에는 전 세계 57개국에서 856개 작품이 출품됐으며, 이 가운데 42개국 332개 작품이 최종 전시작으로 선정됐다. 전시 규모와 관람객 모두 역대 최대 기록이다.

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행사는 인디게임 개발자와 관람객을 연결하는 전시뿐 아니라 비즈니스와 네트워크를 강화하는 자리로도 꾸려졌다. 행사 첫날 진행된 비즈니스 데이에는 해외 바이어와 스폰서, 미디어 등이 참여했으며, 비즈니스 매칭 시스템 'MeetToMatch'를 활용한 미팅이 이어졌다.

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컨퍼런스에서는 김용하 넥슨게임즈 본부장, 고도 엔진 공동창립자 아리엘 만주르, 요스트 요시다 슈헤이 대표 등이 연사로 나서 IP와 기술, 게임산업 트렌드 등을 주제로 인사이트를 공유했다. 해외 진출 지원 사업 'BIGEM 5기'에 선정된 12개 작품도 공개됐다.

일반 관람객을 대상으로 한 전시는 게임 개발 단계에 따라 데모(DEMO), 베타(BETA), 곧 출시(COMING SOON), 출시(RELEASED) 등으로 구분했다. 개발자의 창작 과정을 소개하는 '비하인드 인디'와 개발자 아트워크를 전시한 'IP 월' 등도 마련됐다.

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올해 BIC 어워즈에서는 Noio의 'GARBAGE COUNTRY'가 일반 부문 그랑프리를 수상했다. 그랑프리에는 상금 1000만원과 차년도 무료 부스 참가 혜택이 제공된다.

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BIC가 단순히 작품을 전시하는 행사를 넘어 개발자들의 후속 성장을 지원하는 플랫폼으로 영역을 넓히고 있다는 점도 올해 행사의 특징이다. 수상작에 대한 상금과 차년도 부스 지원뿐 아니라 해외 진출 지원, 비즈니스 매칭 등 개발 단계 이후를 겨냥한 프로그램이 확대되고 있다.

주성필 BIC 조직위원장은 폐막식에서 "올해 BIC는 새로운 시도와 변화를 두려워하지 않고 달려왔다"며 "조직위원회와 사무국이 정말로 두려워하는 것은 변화를 시도하지 않는 것"이라고 말했다.

한편 오프라인 행사는 끝났지만 BIC 2026 온라인 전시는 오는 28일까지 공식 누리집을 통해 이어진다. 수상작을 비롯한 전체 전시작을 온라인에서 플레이할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com