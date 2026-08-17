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'45세' 성유리, 핑클 때보다 더 말랐네...독하게 살 뺀 근황 "유산소 가야지"

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 핑클 출신 성유리가 휴일에도 쉬지 않는 독한 자기관리 일상을 공개했다.

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17일 성유리는 자신의 SNS를 통해 헬스장에서 운동에 열중하고 있는 근황 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 성유리는 머리를 질끈 묶어 올린 채 몸매가 그대로 드러나는 밀착 민소매와 레깅스 운동복을 입고 있다.

40대라는 나이와 쌍둥이 출산이 믿기지 않는 독보적인 8등신 비율과 탄탄한 몸매가 감탄을 자아낸다.

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무심하게 찍은 거울 셀카 속에서도 핑클 전성기 시절의 방어적 미모가 그대로 돋보였다.

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성유리는 사진과 함께 "이제 유산소 가야지. 가야지 가야..."라는 글을 덧붙이며, 오랜 연예계 활동 속에서도 느슨해지지 않는 철저한 자기관리 일상을 전했다.

한편 성유리는 지난 2017년 프로골퍼 출신 안성현과 결혼해 2022년 쌍둥이 딸을 얻었다. 그러나 이후 남편 안성현이 가상화폐 상장 청탁 및 수수료 수수 혐의로 법정 구속되는 등 시련을 겪었다.

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남편 구속 약 4개월 만에 홈쇼핑 프로그램으로 복귀했으나 7개월 만에 하차했던 성유리는, 지난해 라이프스타일 프로그램 '성유리 에디션'으로 약 2년 만에 방송 활동을 재개했다.

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shyun@sportschosun.com