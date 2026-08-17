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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김정화가 뇌종양 투병 중인 남편 유은성과의 결혼생활과 결혼을 결심하기까지의 이야기를 털어놨다.

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17일 유튜브 채널 '이성미의 못 간다'에는 '결혼 생각 없던 김정화, 찬양 사역자와 결혼을?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이성미는 김정화를 향해 "일단 아픈 환자를 수발하고 있는 거 아니냐"며 애틋한 시선을 보냈고, 김정화는 "맞다. 프로수발러다"라고 담담하게 답해 웃음을 자아냈다.

김정화의 남편 유은성은 자신의 병명에 대해 "뇌종양이다. 저등급 신경교종이다"라고 밝혔다.

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이에 이성미는 "보기에 너무 멀쩡하니까 사람들이 오해할 수 있겠다 싶다"고 말했다.

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유은성은 현재 자신의 상태에 대해서도 설명했다. 그는 "좋은 소식은 이게 전두엽 부위에 천천히 자라는 교종이라는 것"이라며 "다행히 자라는 게 멈췄다"고 밝혔다.

이어 "지난 2월 삼성서울병원에 갔었는데 교수님이 치료도 하지 말고 5년 뒤에 오라고 했다"고 전했다.

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남편의 상태가 호전됐다는 이야기에 김정화는 "지금 막 돌아가고 있다"며 남편의 활동적인 근황을 전해 웃음을 안겼다.

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하지만 이성미는 김정화의 입장에서 느끼는 불안감을 짚었다. 이성미는 "그러다 과부하가 걸리면 누가 피해를 보냐. 본인은 어차피 아픈 거니까 아프지만 아내 입장에서는 정말 힘들다"며 "아내 입장에서는 너무 시한폭탄 같은 거다"라고 말했다.

김정화 역시 이에 공감하며 "지금은 가만 있지만 어떠한 환경에 의해서 움직이게 되면 그때는 그냥 끝날 수도 있는 건데"라고 털어놨다.

그러면서도 김정화는 남편의 사역을 이해하려 노력하고 있다고 밝혔다. 그는 "원래 성격도 그렇고 제가 사역자랑 결혼을 했으니까 사역이 우선인 건 알고 결혼했다"며 "그걸 막을 수는 없지만 잔소리를 한다"고 말했다.

김정화, '뇌종양 투병' 남편과 결혼한 이유..."결혼 생각 없다더니 한 달만에"

이에 이성미는 "원래 남자들은 말을 안 듣는다. 옆집 여자가 얘기해야 듣는다"고 말해 웃음을 자아냈다.

특히 이성미는 김정화를 향한 진심 어린 걱정도 드러냈다. 그는 "나는 사실 유은성이라는 사람도 중요하지만 정화가 마음을 안 다쳤으면 좋겠다"며 "여자 입장에서는 여자가 더 중요하다"고 말해 친언니 같은 모습을 보였다.

이날 방송에서는 두 사람의 결혼 비하인드도 공개됐다. 김정화는 남편과 처음 만났을 당시에는 결혼 생각이 없었다고 밝혔다.

그는 "남편과 처음 만났을 때는 결혼 생각이 없었다. 어머니가 암 투병 중이셔서 '결혼 생각 없습니다'라고 말했다"고 회상했다.

그런데 유은성 역시 결혼 생각이 없다고 답했다는 것. 김정화는 "그랬더니 자기도 결혼 생각이 없다는 거다"라고 당시를 떠올렸다.

하지만 두 사람의 관계는 예상과 다르게 빠르게 흘러갔다. 김정화는 "근데 갑자기 한 달 만에 결혼 얘기를 꺼낸 거다"라며 "교제하고 한 달이면 얼마나 좋을 때냐. 막 너무 몽글몽글하지 않냐"고 당시의 설렘을 전했다.

한편, CCM 가수 유은성은 지난 2013년 배우 김정화와 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.

유은성은 지난 2023년 뇌암 판정을 받았다. 하지만 수술을 하지 않고 추적 관찰만 하면 된다며 유은성은 "신기하게 암세포들이 자라지 않고 계속 가만히 있어서 수술을 안 해도 된다 하신다. 스트레스 받지 않게 지내며 계속 추적하면 될 거 같다"고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com