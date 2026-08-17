'결혼 4년차' 손연재, 9세 연상 금융맨 남편♥ 공개...아들과 노는 모습 '훈훈'

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[스포츠조선 김수현기자] 전 국가대표 리듬체조 선수 손연재가 아들과 함께한 연휴 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

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손연재는 17일 자신의 SNS에 "연휴 끝난 기념 포스팅..! 모닝 스무디 - 뽀로로 뮤지컬. 같은 착장 다른 느낌. 첫 뮤지컬"이라는 글과 함께 가족과 보낸 일상을 공개했다.

공개된 사진 속 손연재는 "모닝 스무디 데이트♥"라며 상큼한 모습으로 외출을 준비했다.

이후 아들을 품에 안고 뽀로로 뮤지컬을 관람하며 특별한 시간을 보냈다. 아들과 함께 처음으로 뮤지컬을 찾은 손연재의 행복한 일상이 고스란히 담겼다.

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공연을 관람한 뒤에는 남편, 아들과 함께 나들이에 나섰다. 손연재는 "끝나고 남편이랑 아가랑 학교 구경"이라고 전하며 모교인 연세대학교를 방문한 모습도 공개했다.

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특히 눈길을 끈 것은 비연예인 남편의 모습이었다. 손연재는 남편의 뒷모습을 공개했고, 사진 속 남편은 아들과 함께 놀아주며 다정한 아빠의 모습을 보여 훈훈함을 자아냈다.

손연재는 운동선수 시절부터 뛰어난 미모로 많은 관심을 받아온 만큼, 결혼 후 남편과 아들과 함께하는 일상을 공개할 때마다 팬들의 관심을 받고 있다.

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한편 손연재는 2022년 금융업에 종사하는 9세 연상 비연예인과 결혼했으며, 지난해 아들을 품에 안았다.

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shyun@sportschosun.com