"1시간 전 통화했는데…" 오현경, 26살에 떠나보낸 父 눈물 고백 ('남겨서 뭐하게')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오현경이 갑작스럽게 떠난 아버지를 떠올렸다.

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17일 방송된 tvN STORY '영자와 세리의 남겨서 뭐하게' (이하 '남겨서 뭐하게')에서는 오현경과 윤지숙이 출연했다.

이날 오현경은 "내가 26살 때 아버지가 돌아가셨다"라면서 갑작스럽게 떠난 아버지를 떠올렸다.

그는 "아버지 쪽이 가족력으로 협심증이 있다"라면서 "친구들과 낚시를 가셨는데, 아침에 나랑 통화를 했다. '라면 하나만 끓여 먹고 가겠다'라고 하셨는데 한 시간 후에 돌아가셨다고 연락을 받았다"라며 눈물을 글썽였다.

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이어 "9월 초였다. 일교차가 심한데, 잠깐 라면 끓이는 사이에 텐트에 잠깐 누웠는데 돌아가셨다"라고 털어놨다. 불과 한 시간 전까지 통화를 나눴던 아버지가 갑작스럽게 세상을 떠났다는 소식은 오현경에게 큰 충격으로 남았다.

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특히 오현경은 "엄마가 우는 걸 못 봤다"라면서 "그때 엄마가 무슨 결심을 하셨냐면 '내가 살아야 우리 아이들이 산다'라면서 나약한 모습을 보이지 않으려고 우리에게 우는 모습을 안 보여주셨다"라고 말했다.

그는 "불현듯이 나이가 들면서 어머니의 구멍 난 러닝셔츠를 봤는데 눈물이 나더라"면서 "'아버지가 돌아가셨을 때 엄마가 얼마나 힘들고 외로웠을까'라는 생각이 들더라"며 뒤늦게 어머니의 마음을 헤아리게 된 순간을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com