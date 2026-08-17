오현경, 고현정 제친 미스코리아 眞 미모…"고현정 너무 우월해 진 생각도 못했다"('남겨서 뭐하게')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오현경이 1989년 미스코리아 진에 당선됐던 당시를 떠올렸다.

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17일 방송된 tvN STORY '영자와 세리의 남겨서 뭐하게' (이하 '남겨서 뭐하게')에서는 오현경과 윤지숙이 출연했다.

이날 이영자는 "오현경 씨가 미스코리아 진 됐을 때 고현정 씨가 선이었느냐"고 물었다. 오현경은 1989년 미스코리아 진에 당선됐으며, 고현정은 당시 선에 이름을 올렸다.

이에 오현경은 "(고현정이)선이긴 했는데 사실 좀 아깝다. 뭐라고 우열을 가릴 수가 없었다"라며 당시를 회상했다.

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오현경은 "그때 이미 소문에 현정이가 너무 우월해서 아예 (미스코리아 진) 생각도 못 했었다"라면서 "그때 여러 가지로 기운이 좋았던 것 같다"라고 말했다. 이에 이영자는 "나도 고현정 씨가 될 줄 알았다"면서 "'오현경이나, 고현정이냐'고 편이 나뉘었다"라고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

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이어 이영자는 오현경의 당시 외모를 떠올리며 "되게 이국적이었다. 눈이 부리부리해서 너무 예뻤다"라고 칭찬했다.

또한 오현경은 미스코리아 상금에 대해 "1,500만 원이었다. 부모님께 드렸다"라면서 "미스코리아 되기 전에 모델 일도 했다. 이후 처음으로 주택을 샀다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com