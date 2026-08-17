한혜진 딸, 11살에 엄마 키 따라잡은 '폭풍 성장'…189cm 父 ♥기성용 유전자

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한혜진이 폭풍성장한 11살 딸의 모습을 공개하며 행복한 일상을 전했다.

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한혜진은 17일 자신의 SNS를 통해 "SNS에 사진 안 올린 지 너무 오래된 것 같다. 얼마 안 되는 사진들 모아 모아 올려본다"라는 글과 함께 일상을 공유했다.

사진 속에는 한혜진과 딸 시온 양의 행복한 일상이 담겨있다. 성당 앞에 나란히 서서 사진을 촬영 중인 엄마와 딸. 한혜진은 딸의 어깨에 다정하게 손을 올린 채 미소를 짓고 있다. 특히 시온 양은 엄마 한혜진의 키를 곧 따라잡을 정도로 폭풍 성장한 모습으로 시선을 집중시켰다.

한혜진은 자신의 모습이 담긴 사진도 공개했다. 이때 한혜진은 큰 눈망울과 청초한 분위기를 자랑하며 여전한 미모를 뽐내 시선을 끌었다.

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한편, 한혜진은 지난 2013년 8살 연하인 축구선수 기성용과 2013년 결혼했으며, 슬하에 딸을 두고 있다. 현재 한혜진은 유튜브 채널을 통해 다양한 일상 등을 공유하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com