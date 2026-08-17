플레이위드코리아, '씰M2' BI 공개…4분기 출시 준비 본격화

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플레이위드코리아가 '씰온라인'의 정통 후속작을 앞세워 글로벌 시장 공략에 다시 나선다. 신작 MMORPG '씰M2'의 공식 서비스명과 브랜드 아이덴티티(BI)를 확정하고 올해 4분기 출시를 위한 준비에 들어갔다.

'씰M2'는 20여 년간 서비스된 온라인게임 '씰온라인'의 IP를 계승한 후속작이다. 전작 '씰M'이 모바일 플랫폼에서 IP의 외연을 확장한 데 이어, 이번에는 한층 강화된 콘텐츠를 앞세워 MMORPG 시장을 겨냥한다.

'씰M'은 2023년 5월 동남아시아에 먼저 출시된 뒤 같은 해 11월 국내 서비스를 시작했다. 카툰렌더링 기반의 그래픽과 익살스러운 캐릭터, 콤보 시스템 등을 앞세워 대만과 홍콩, 태국, 인도네시아 등 아시아 시장에서 서비스를 이어왔다. 올해 초에는 넥써쓰와 블록체인 플랫폼 '크로쓰(CROSS)'를 활용한 공동 퍼블리싱 버전 '씰M온 크로쓰'도 동남아 시장에 선보였다.

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이번에 공개된 '씰M2' BI에는 원작 '씰온라인' 특유의 친숙하고 유쾌한 분위기를 유지하면서도 새로운 MMORPG로 확장하겠다는 방향성이 담겼다. 플레이위드코리아는 원작의 인지도를 기반으로 기존 팬과 신규 이용자를 동시에 공략한다는 계획이다.

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특히 '씰M'으로 모바일 시장에서 확보한 서비스 경험을 후속작에 어떻게 연결할지가 관건이다. 20년 넘게 이어진 IP의 인지도를 활용하면서 온라인게임과 모바일게임의 경험을 결합하는 것이 '씰M2'의 차별화 요소가 될 전망이다.

플레이위드코리아는 BI 공개를 시작으로 게임의 구체적인 콘텐츠와 사전예약 일정 등을 순차적으로 공개할 예정이다. '씰M2'는 2026년 4분기 출시를 목표로 개발 중이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com