이일화, 박보검 여친 오해 받은 동안 비결..."1년에 한번 리프팅 시술" ('남겨서 뭐하게')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이일화가 동안 외모를 유지하는 비결을 솔직하게 공개했다.

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17일 방송된 tvN STORY '영자와 세리의 남겨서 뭐하게' (이하 '남겨서 뭐하게')에서는 이일화와 오현경, 윤지숙이 출연했다.

이날 이영자는 세 사람의 리즈 사진을 본 뒤 "본인들 나이보다 10살은 어려 보인다 듣지 않냐"라고 물었다. 이에 세 사람은 동시에 "'10살까지는 아닌 것 같다"라며 겸손한 반응을 보였다.

이일화는 평소 자기 관리 방법에 대해 "먹을 때 잘 먹고 운동할 때 열심히 한다"라고 밝혔다. 이어 윤지숙은 "그리고 1년에 한 번 피부과 시술을 받는다"라고 솔직하게 털어놨다.

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이일화 역시 피부 관리 비결을 숨기지 않았다. 그는 "나는 피부과에서 신상 리프팅 시술을 받는다"라면서 "그거 받으면 예뻐진다. 1년에 한 번씩은 받고 있다"라며 말했다. 이에 이영자는 "성형은 안 하더라고 관리는 해야 한다"라고 말하며 꾸준한 자기 관리의 중요성에 공감했다.

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윤지숙 역시 "꾸준히 관리 한 사람과 안 한 사람은 20,30년 뒤에 차이가 확 난다더라"고 했고, 박세리는 "피부도 좋을 때, 건강할 때 해야 좋다고 하더라"고 덧붙이며 평소 꾸준히 관리하는 것이 중요하다는 데 공감했다.

한편 이일화는 과거 tvN 드라마 '응답하라 1988' 팀과 함께 해외 포상 휴가를 떠났을 당시 함께 출연한 박보검과 찍은 사진이 공개되며 화제를 모으기도 했다. 당시 이일화는 변함없는 미모와 몸매를 자랑했고, 이에 박보검의 여자친구로 오해받기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com