조째즈, AI 합성 의심 부른 '미모의 아내' 얼마나 예쁘길래..."임영웅도 칭찬" (말자쇼)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 조째즈가 미모의 아내와 얽힌 러브스토리부터 임영웅의 반응까지 공개해 눈길을 끌었다.

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17일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 관객들의 고민을 들어주는 '즉석 고민 해결' 코너가 진행됐다.

이날 조째즈는 "배를 보고 아내가 플러팅을 했다"며 "제가 한남동에 첫 가게를 열고 재즈 공연이 있는 날이었다. 갑자기 저희 아내가 저를 물끄러미 보더니 배를 만지더라"라고 당시 상황을 떠올렸다.

이어 "나중에 물어보니까 '그냥 웃겨서', '복두꺼비 같아서 뭔가 소원을 이룰 것 같아서 만졌다'고 하더라"며 아내와의 첫 일화를 공개해 웃음을 자아냈다.

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정범균은 조째즈의 아내를 두고 "정말 미인이시다. 그래서 오해를 많이 받으셨다고 들었다"고 말했다.

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이에 조째즈는 아내의 뛰어난 외모 때문에 자신을 둘러싼 황당한 소문이 돌았다고 밝혔다.

그는 "'제가 중국 재벌이다'라는 설부터 '돈이 수없이 많다'는 이야기까지 많이 들었다"고 털어놨다.

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실제로 이날 공개된 두 사람의 사진에서는 서로 다른 분위기의 외모가 눈길을 끌었다. 조째즈와 미모의 아내가 함께 있는 모습에 출연진들의 관심도 이어졌다.

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조째즈는 아내에 대한 애정을 숨기지 않았다. 그는 "일단 저랑 사랑해주는 것만으로도 감사하다"며 "서울 여자인 줄 알고 만났는데 연애할 때 사투리를 쓰더라"고 말했다.

이어 "경상도 사람끼리 만나서 정말 행복하고 저에게는 제일 소중한 친구이자 사랑하는 여자다. 평생 행복하게 해주고 싶다"고 아내를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

특히 임영웅 역시 조째즈의 아내를 높이 평가했다는 후문이다.

조째즈는 "영웅이도 '형수님 같은 사람 있으면 제발 소개시켜달라'고 이야기할 정도"라고 밝혔다.

이어 "저희 아내가 얼굴은 미인인데 성격은 대장부 같은 스타일이라 제가 잡혀 산다"며 "걸걸한 매력이 있다"고 설명했다.

임영웅뿐 아니라 배우 주지훈 역시 조째즈에게 아내의 말을 잘 들으라고 조언했다고.

조째즈는 "영웅이뿐만 아니라 주지훈 형도 '아내 말이라면 무조건 다 들어라'고 이야기할 정도"라며 "저는 말 잘 듣고 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

shyun@sportschosun.com