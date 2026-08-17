Advertisement

'결혼지옥' 아내, 생후 60일 아기 떠나보내고 간절한 둘째 "아직도 태동 기억나"

입력

'결혼지옥' 아내, 생후 60일 아기 떠나보내고 간절한 둘째 "아직도 태동 기억나"

[스포츠조선 정안지 기자] '60일 부부' 아내가 생후 60일 된 아기를 떠나보낸 뒤 "둘째를 갖고 싶다"라고 밝혔다.

17일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 원인을 알 수 없는 무호흡증으로 아기를 떠나보낸 부부의 안타까운 사연이 공개됐다.

이날 부부는 4월 15일 아기를 출산했지만, 아기는 태어나자마자 원인을 알 수 없는 호흡 곤란을 겪으며 신생아 중환자실에서 생활했다.

절망 속에서도 포기할 수 없던 하루하루. 부부는 아기를 만나러 갈 때마다 빠짐없이 성장 앨범을 기록했다. 아내는 '기적이 일어날 거다', '깨어날 거다', '완벽하게 회복될 거다'라며 기도했지만, 아기가 태어난 지 59일째 되던 날, 부부는 아기가 위급하다는 연락을 받았다.

결국 부부는 생후 60일 된 아들을 떠나보내야 했다. 세상을 떠나기 직전에서야 처음으로 안아볼 수 있었던 아기. 아내는 "처음 품에 안고 팔이 아픈데도 못 내려놓겠더라. 50분을 안고 있었다"라고 눈물을 흘렸다.

그런데 아내는 아기를 떠나보내고 바로 둘째 이야기를 꺼냈다. 아내는 "생리를 시작했다. 생리를 시작했다는 건 아이를 가질 준비가 됐다는 몸의 신호지 않냐"라면서 "나는 10월이었으면 좋겠다. 출산을 4월에 했으니까 딱 6개월 안에 다시 아이를 갖고 싶다"라고 말했다. 그러나 남편은 통증으로 일상생활도 힘들어하는 아내의 허리 상태를 언급하며 반대했다.

1년 전 디스크가 터져 시술을 받은 아내였다. 남편은 "출산 후 재활치료를 받으러 가보니 앉지도 말고 걷지도 말고 누워만 있으라고 했다. 걷는 것도 무리가 가는 상태"라고 말했다.

'결혼지옥' 아내, 생후 60일 아기 떠나보내고 간절한 둘째 "아직도 태동 기억나"

이에 남편은 디스크 시술 후에 회복 후 둘째를 갖자는 입장이었지만, 아내는 "내가 왜 둘째를 갖고 싶어 하는지 엄마라면 알 거다. 아직도 태동이 기억난다"라면서 눈물을 흘렸다. 이어 "빨리 둘째를 갖고 싶다"라면서 "내 몸이 어떻게 되든, 내 몸이 부서지든 말든 지금이라도 시도해 보고 싶다"라고 전했다. 그는 "아기한테 미안하지만 '제발 1년만 버텨줄래? 동생 생길 때까지만 기다려 줄래?' 했었다"라고 털어놨다.

남편은 "지온이 낳고 보름도 안 됐을 때 아내가 둘째 이야기를 처음 했다"라며 "본인 몸 생각 안 하니까 속상했다. 지금 아내의 허리 상태로는 '아이를 안고 키울 수 있을까' 생각해 봤을 때 불가능하다고 생각을 한다"라고 아내의 건강을 걱정했다.

아내는 "의사들은 절대 추천 안 하실 거다. 근데 위험을 감수하더라도 빨리 둘째를 갖고 싶다"라고 했지만, 남편은 "위험을 감수한다는 말은 하지 마라. 난 절대 반대"라고 단호하게 말했다. 이어 남편은 "아내 건강만 괜찮아진다면 나도 둘째를 빨리 갖고 싶다"라고 솔직한 마음을 전했다.

아내가 둘째를 간절하게 원하는 이유에는 아들을 떠나보낸 뒤 느끼는 깊은 공허함도 있었다. 아내는 "너무 공허하고 허전하다"라면서 "'그걸 채울 수 있는 게 뭐가 있을까' 생각을 하다가 지온이의 동생이 아닐까"라며 눈물을 흘렸다.

이를 들은 오은영은 "아이를 먼저 떠나보낸 슬픔과 공허함은 채우는 게 아니라 회복해야 하는 부분"이라면서 "지금은 충분히 애도하고 슬픔을 충분히 서로 나누면서 사랑하는 사람끼리 위로하고 그 과정에서 즐겁진 않지만 그 마음이 회복이 되어야 한다"라고 했다. 이어 "둘째 아이는 그 존재로 온전하게 그 아이로서 사랑받아야 한다. 물론 그런 뜻은 아니겠지만 첫째 아이를 잃은 공허함과 슬픔을 둘째 아이로 채우려고 하는 것은 적절하지 않다"라고 설명했다. 그러면서 "본인한테 몸과 마음이 회복할 시간을 좀 줘라"라고 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement