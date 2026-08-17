게임 1세대부터 AI 개발자까지…오픈AI, '게임 빌더스 서울' 멘토 12인 공개

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'바람의나라'와 '리니지'를 만든 1세대부터 모바일게임과 인디게임을 거쳐 AI 기반 게임 개발에 도전하는 개발자까지, 한국 게임산업의 주요 세대가 오픈AI 행사에 모인다.

오픈AI는 오는 31일 서울에서 열리는 '오픈AI 게임 빌더스 서울'에 참여할 한국 대표 게임 개발자 12인의 라인업을 공개했다.

이번 행사는 오픈AI가 코덱스를 활용한 게임 개발을 주제로 세계 최초로 개최하는 자리다. 국내 게임 개발자들이 수십 년간 쌓아온 개발 경험을 공유하는 동시에 AI를 활용해 게임을 만드는 새로운 방식을 모색하는 것이 핵심이다.

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참여 개발자는 송재경 전 엑스엘게임즈 대표를 비롯해 강대현 넥슨코리아 공동대표, 김대훤 에이버튼 대표, 박범진 아쿠아트리 대표, 반승철 세컨드다이브 대표, 이정웅 전 선데이토즈 대표, 임현수 전 선데이토즈 최고기술책임자, 김동규 하이디어 창업자, 고정환 슈퍼빌런랩스 공동대표, 홍성진 전 데브시스터즈 최고기술책임자, 이준희 아르투 최고기술책임자, 박상준 컴투스 AX HUB 이사 등이다.

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특히 송재경 전 대표의 참여가 눈에 띈다. '바람의나라', '리니지', '아키에이지' 개발을 주도한 한국 온라인게임 1세대 개발자로, 최근에는 생성형 AI를 활용한 1인 MMORPG 프로젝트 '오픈 MMO'에 도전하고 있다.

강대현 공동대표는 '던전앤파이터' 개발 조직과 넥슨 라이브본부, 인텔리전스랩스 등을 거치며 게임 개발과 라이브 서비스, 데이터 기술 분야를 경험했다. 현재는 메이플본부장을 겸임하며 장기 흥행작의 개발과 서비스를 이끌고 있다.

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김대훤 대표는 넥슨 신규개발 총괄 부사장 시절 '프라시아 전기' 개발과 민트로켓 출범을 주도했으며, 현재 '제우스: 오만의 신' 등 신작 개발을 맡고 있다. 박범진 대표는 '리니지2 레볼루션', '제2의 나라: 크로스 월드' 등을 통해 모바일 MMORPG 개발 경험을 쌓았으며, 최근에는 언리얼 엔진5 기반 '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'을 선보였다.

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모바일게임 시대를 대표하는 개발자들도 참여한다. 반승철 대표는 '다크어벤저' 시리즈와 '아레스: 라이즈 오브 가디언즈'를 개발했으며, 고정환 공동대표는 '메이플스토리'와 '던전앤파이터' 개발 및 라이브 서비스를 거쳐 새로운 RPG를 개발하고 있다.

'쿠키런 for Kakao'와 'LINE 쿠키런'의 서버 개발을 담당했던 홍성진 전 CTO, '에어펭귄'으로 미국 앱스토어 유료게임 1위를 기록한 이준희 CTO, 20여년간 게임 아트와 개발 현장에서 경험을 쌓았고 현재는 게임 제작 전반의 AI 전환(AX)을 이끌고 있는 박상준 이사 등도 이름을 올렸다.

이번 행사에서 이들이 맡게 될 역할은 단순한 강연자나 패널에 그치지 않는다. 국내 게임산업의 성장 과정에서 축적된 개발 경험을 다음 세대 개발자들과 공유하고, AI가 실제 게임 제작 과정에서 어떤 변화를 가져올 수 있는지를 함께 살펴볼 예정이다.

오픈AI가 게임산업을 별도의 주제로 내세운 것도 주목할 부분이다. 게임 개발은 기획부터 프로그래밍, 아트, 서버, 테스트, 라이브 운영까지 다양한 분야의 작업이 동시에 이뤄지는 만큼 생성형 AI의 활용 가능성이 큰 산업으로 꼽힌다. 특히 코덱스를 활용하면 개발자가 아이디어를 빠르게 프로토타입으로 구현하고 수정하는 과정에서 AI를 개발 파트너처럼 활용할 수 있다는 것이 오픈AI 측의 설명이다.

행사에는 코덱스를 활용해 게임 프로토타입을 제작하는 원데이 오프라인 해커톤도 마련된다. 참가자들은 컴투스의 게임 백엔드 플랫폼 '하이브' 연동 플러그인을 활용해 로그인, 결제, 이용자 분석, 보안 등 실제 게임 서비스에 필요한 기능까지 구현할 수 있다. 지원은 오는 26일까지 진행되며, 심사를 거쳐 선정된 40개 팀이 31일 서울에서 열리는 해커톤에 참가한다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 "한국은 오랜 시간 세계적으로 경쟁력 있는 게임과 개발 문화를 만들어 온 곳"이라며 "코덱스가 개발자의 아이디어를 더 빠르게 실험하고 구현하는 실질적인 도구가 되길 기대한다"고 말했다.

한국 게임산업이 온라인게임과 MMORPG, 모바일게임, 인디게임으로 확장해 온 과정에 AI라는 새로운 변수가 등장한 가운데, 이번 행사가 서로 다른 세대의 개발 경험과 AI 기술이 실제로 어떻게 만날 수 있을지를 보여주는 자리가 될지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com