'애니팡2', 와다다곰과 마지막 컬래버레이션…'하와이의 와다다곰' 이벤트

위메이드플레이의 '애니팡2'가 와다다곰과 함께 1년간 이어온 IP 컬래버레이션의 마지막 행사를 선보인다.
위메이드플레이는 '애니팡2'에서 '하와이의 와다다곰'을 주제로 한 여름 이벤트를 오는 9월 1일까지 진행한다고 밝혔다. 이번 이벤트에서는 하와이의 바다를 배경으로 게임 화면과 퍼즐판, 퍼즐 블록 등을 새롭게 꾸몄다. 바다를 소재로 한 음악과 효과음도 적용해 여름 분위기를 살렸다.
매일 게임 아이템을 지급하는 프리미엄 출석부를 비롯해 토큰 교환소, 돌려돌려 돌림판, 와다다곰의 우체통 등 다양한 이벤트도 마련됐다. 출석부를 통해서는 커피와 화장품, 한우세트 등 총 1110명에게 경품이 제공된다. 퍼즐 플레이로 모은 우표를 활용해 한정 아이템을 얻는 콘텐츠도 추가됐다.
이번 행사는 애니팡 시리즈와 유명 IP가 함께한 제휴 캠페인의 마지막 편이라는 점에서도 눈길을 끈다.
위메이드플레이는 지난해부터 '애니팡2-와다다곰', '애니팡3-몰랑이', '애니팡4-깨꾹이' 조합으로 총 9차례의 IP 제휴 행사를 진행해왔다. 이번 '하와이의 와다다곰'을 끝으로 해당 시리즈를 마무리한다.
게임별 대표 IP와 외부 캐릭터를 결합해 이용자에게 새로운 플레이 경험을 제공하는 동시에 각 게임의 장기 이용을 유도해온 전략이다. 마지막 행사인 만큼 와다다곰을 활용한 콘텐츠와 경품을 앞세워 기존 이용자들의 관심을 끌어올린다는 계획이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com