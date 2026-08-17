농구게임 'NBA 2K27', 9월 4일 한국어판 출시…예약 판매 시작

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농구게임 'NBA 2K27' 한국어판이 오는 9월 4일 국내에 출시된다. 스탠다드 에디션 표지는 샌안토니오 스퍼스의 빅터 웸반야마가 장식한다.

H2 인터렉티브는 'NBA 2K27' 한국어판 실물 패키지를 9월 4일 PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 닌텐도 스위치2로 출시하며, 지난 13일부터 예약 판매를 시작했다고 전했다.

웸반야마가 NBA 2K 시리즈의 커버 모델로 선정된 것은 이번이 처음이다. 샌안토니오 스퍼스 선수 가운데 'NBA 2K' 시리즈 표지를 장식하는 첫 사례이기도 하다.

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이번 작품은 게임플레이와 주요 모드 전반을 손질했다. AI 수비수의 슛 컨테스트와 포지셔닝을 개선해 경기 밸런스를 조정했으며, 새롭게 적용된 동적 '덩크 미터'는 선수가 점프하는 순간부터 덩크를 끝낼 때까지 수비수의 위치를 지속적으로 분석한다.

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MyPLAYER 빌더도 확장된다. PS5, X박스 시리즈 X|S, 닌텐도 스위치2 이용자는 MyTEAM 경매장을 하나의 시장으로 공유할 수 있게 됐다. 플랫폼 간 카드 거래 풀이 통합되면서 보다 다양한 카드를 확인할 수 있도록 했다.

NBA 운영 시뮬레이션 모드인 MyNBA에는 최근 리그 환경의 변화가 반영된다. 최신 NBA 단체협약(CBA)에 따른 세컨드 에이프런의 샐러리캡 영향을 구현하고, 자유계약선수에게 무트레이드 조항을 제안할 수 있는 기능도 추가된다.

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또 온라인 공간인 'The City'는 야간 도시를 콘셉트로 새롭게 꾸며진다. 네온사인을 중심으로 분위기를 바꾸면서도 전작에서 호평받은 중앙집중형 구조는 유지한다. 미국 뉴욕의 대표적인 길거리 농구 코트인 러커 파크도 게임 속에 구현된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com