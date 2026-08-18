[단독]딘딘·성시경, 디즈니+ '신빨스테이' MC 출격…'K-샤머니즘' 알린다

딘딘(왼쪽), 성시경. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 딘딘과 성시경이 '신빨스테이' 새 MC로 뭉친다.

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스포츠조선 취재 결과, 딘딘과 성시경은 디즈니+ 새 오리지널 예능 '신빨스테이' MC로 발탁됐다.

'신빨스테이'는 디즈니+ 예능 '운명전쟁49'의 스핀오프 프로그램이다. '운명전쟁49'가 지난 2월 공개 당시 디즈니+ '한국에서 가장 많이 시청된 작품' 1위에 오르며 화제를 모은 가운데, 제작진이 다시 의기투합해 '신빨스테이'로 K-샤머니즘 세계관을 이어간다.

이번에는 신빨 좋은 운명술사들이 한국을 찾은 글로벌 숙박객들의 운명에 '체크인'할 예정이다. K-샤머니즘 투어부터 식사, 고민 상담까지 숙박객들을 위한 고객 맞춤형 '풀 케어'를 선사하는 형식이다.

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'운명전쟁49'에서 활약했던 운명술사들도 다시 뭉친다. 우승자 윤대만을 비롯해 이소빈, 지선도령, 매화도령 등이 출연해 글로벌 숙박객들을 맞는다.

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여기에 딘딘과 성시경이 운명술사들과 글로벌 숙박객들을 잇는 역할을 맡아 'K-샤머니즘 힐링투어'를 함께 이끌 전망이다.

특히 예능에서 거침없는 입담과 재치 있는 리액션을 보여온 딘딘과 특유의 노련한 진행력을 자랑하는 성시경이 '샤머니즘'이라는 이색적인 소재를 만나 어떤 호흡을 보여줄지 주목된다.

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운명술사들의 예측불허 '신빨'과 글로벌 숙박객들의 사연 사이에서 두 사람이 어떤 재미를 만들어낼지도 관심사다.

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'신빨스테이'는 2027년 디즈니+를 통해 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com