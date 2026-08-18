김성주子 민국, 악뮤 이수현과 스위스 여행 "팔자에도 없던 스위스, 누나 덕분"

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[스포츠조선 정안지 기자]김성주의 아들 김민국이 악뮤 이수현과 함께 떠난 스위스 여행기를 공개했다.

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김민국은 17일 자신의 SNS를 통해 "최근에 좀 신나는 일이 있었다. (박)찬영이형, (이)승국이형, (이)수현 공주님, 황영감님, 그리고 조피디님과 같이 무려 스위스를 다녀왔다"라면서 긴 여행기를 적었다.

김민국은 "스위스라니. 알프스가 뛰어다니고 산양이 아름답다는 그 스위스라니"라며 "이름부터 스윗한 스위스에 어떻게 가게 되었나. 가서 무엇을 했길래 이리 오바를 하나. 뭐가 그리 맛나 얼마나 잡쉈길래 집에 스위스 코끼리가 되어 돌아왔나"라며 너스레를 떨며 여행에 대한 기대감을 드러냈다.

그는 "백문이 불여일견. 내가 백날 여기서 떠들어 봤자 눈만 아프시지. 수현 누나 유튜브에서 확인해달라. 무려 한 시간 10분이다"라고 여행 영상을 직접 홍보하기도 했다.

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앞서 이수현은 자신의 유튜브 채널을 통해 영화 전문 유튜버 이승국, 김민국, 가수 박찬영과 스위스 여행을 떠난 영상을 공개했다. 해당 영상에서 이수현은 이들과 친해진 계기부터 함께 여행을 하게된 이유 등을 전했다. 당시 김수현은 김민국과의 친분에 대해 이승국에게 소개를 받아 친해지게 됐다고 밝혔다.

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이어 김민국은 "영상에서 못 보셨을 사진들 좀 모아 봤다. 보니까 다들 멋지고 이쁜 사진들 올리더라. 어림도 없다"라면서 여행지에서의 코믹한 모습을 공개했다.

특히 김민국은 이수현을 향한 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "수현이 누나는 목소리만큼이나 마음도 고운 사람이다. 여행 내내 김민국이 던지는 무리수들을 마더 테레사의 마음으로 타박 한번 없이 다 받아준 고마운 사람"이라며 "예쁜 우리 누나. 한편으론 막내 누나 같은 모습을, 한편으론 우리 공주로서, 찬물과 더운물을 오가며 케어해주던 팔방미인인 우리 누나 예쁘다 예뻐"라고 말했다.

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그러면서도 "놀리는 것도 진심으로 놀리고 가끔 치명적인 째려보기를 시전하기도 하지만, 그 또한 공주의 미덕"이라고 전해 웃음을 안겼다.

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김민국은 "평균 연령 30대를 넘어 40대도 있는 이 한방 능이백숙 먹는 사람들 속에서, 유일하게 마라탕 얘기를 할 수 있는, 20대의 대화가 되는 누나가 난 참 고마웠다"라고 전해 웃음을 안겼다. 이어 "살아생전 팔자에도 없던 스위스를 누나 덕분에 가게 됐다"라면서 "이 자리를 빌려 다시 고맙다고 말한다. 사랑한다. 내 인생에 이수현 이상가는 누나는 없으리"라며 애정을 드러내 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com