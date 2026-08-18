'서프라이즈' 김하영, 지방흡입 수술 감행 "12kg 뺐는데 팔만 안 빠져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김하영이 지방흡입 수술을 받는다고 밝혔다.

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김하영은 17일 "나 사실 고백할 게 있다. 작년 9월 결혼한다고 12kg 빼고 시집갔는데 모두 너무 말랐다 할 정도로 홀쭉해졌는데 팔만 안 말랐다. 아니 팔만 안 빠졌다. 왜! 왜! 왜냐고"라는 글을 올렸다.

그는 "결혼식 때 사진을 뽀샵 없이는 올릴 수 없는 상황. 그래서 시집가고 1주년 기념으로 (아쉬움에) 팔뚝 지흡하기로 결심"이라고 밝혔다.

이와 함께 결혼식 당시 영상도 공개했다. 김하영은 웨딩드레스를 입은 자신의 사진에 "시집가기 전에 지흡할걸", "웨딩드레스 입기 전에 지흡할걸"이라고 적으며 아쉬움을 드러냈다.

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이어 "사실 이 팔뚝 덕분에 1미터 25 부시리도 낚고 나의 모든 낚시의 근원이 팔뚝이라 해도 과언이 아니지만 그래도 이별할래"라고 덧붙였다.

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한편 김하영은 2004년부터 MBC '서프라이즈'의 재연 배우로 얼굴을 알렸으며, 지난해 남성 듀오 티지어스 출신 보컬 트레이너 박상준과 백년가약을 맺었다.