이효리 "♥이상순과 2년 동거 후 결혼"..24시간 붙어서 갈등 겪는 커플에 조언 ('연애전쟁')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 이효리가 결혼 전 이상순과 동거한 사실을 고백했다.

Advertisement

오늘(18일) 방송되는 JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 9화에는 남친의 집착으로 갈등을 빚고 있는 커플의 사연이 공개된다.

남친은 여친의 네일숍 손님까지 통제해 이목을 집중시킨다. 그는 여친에게 "남자 손님은 받지 마"라고 요구하는가 하면, 연락이 닿지 않을 때는 부재중 전화 150통과 수백 통의 문자를 쏟아붓는다. 동거 중인 집 안에서도 여친의 위치를 수시로 체크하고 한시도 떨어져 있지 못하는 남친의 24시간 분리불안 증세에 서장훈은 "집착도 병"이라고 일침을 날린다. 이효리도 "본인을 위해 병원에 가봐야 한다"라며 솔직한 조언을 전한다.

남친의 집착과 의심은 스튜디오에서도 이어진다. 급기야 서장훈과 특별 외교관 최다니엘에게 경계의 눈초리를 보낸 것. 주기적으로 네일숍을 다니고 있는 서장훈이 "네일숍 위치가 어디냐?"라고 여친에게 묻자 남친은 순간 언짢은 표정을 지은 후 "두 분도 제 여자친구가 예쁘다고 생각할 것 같다"라며 뜻밖의 질투심을 드러낸다. 남친의 질투에 서장훈은 "여자친구분께 아무런 감정이 없다"라고 다급하게 자신의 결백(?)을 고백해 폭소를 유발한다.

Advertisement

그런가 하면, 이효리는 동거 중인 집착 커플에 경험에 비춘 조언을 쏟아낸다. "상순 오빠와 2년 정도 동거 후 결혼했다"라고 깜짝 고백한 이효리는 24시간 함께 하며 갈등을 겪고 있는 집착 커플에 딱 맞는 조언을 전한다고. 특히 친구들과 음주를 즐기는 미모의 여친에게 어떻게 하면 남친의 불안을 잠재울 수 있는지 맞춤 솔루션을 전해 여친의 고개를 끄덕이게 만들었다는 후문.

Advertisement

미모의 여친을 향한 남친의 집착은 어디까지 이어질지, 미모의 여친을 위한 이효리의 특급 조언이 담길 '연애전쟁'에 기대가 모인다.

한편, '연애전쟁' 9화는 오늘 저녁 8시 50분 방송된다.

조윤선 기자 supremez@sportschosun.com